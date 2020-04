¿Le dio "la pálida"? Quique Neira no pudo terminar su show online y pide que dejen de hacerle bullying

Quique Neira vivió una particular situación la semana pasada, cuando se encontraba en medio del show online que había anunciado. En plena transmisión, el músico chileno se sintió mal y decidió poner fin a la tocata desde su hogar.

Quienes estaban viendo quedaron sorprendidos y lamentaron la situación. Pero hubo otras personas que iniciaron un debate en redes sociales, compartieron capturas del momento: ¿le dio "la pálida" al artista?

"No me siento bien. No puedo cantar. Algo me pasó", se le escucha decir a Neira, antes de detener el streaming. Luego se le ve recostado en el suelo y que una persona le lleva algo para beber.

Quique Neira terminó en el suelo durante su show, debido al malestar que sintió.

Un video del momento preciso del incidente comenzó a viralizarse en Facebook, con un comentario que apuntaba: "Les Pedimos mil disculpas a los que estaban siguiendo el show en vivo de Quique Neira, lamentablemente a este wn le dio la Pálida y tuvo que parar de cantar".

"Tranquilos ya le estamos dando leche y galletitas para que se le pase la vola y volvemos junto a ustedes", completaba la publicación que detonó los memes y las bromas que se extendieron a otras plataformas.

Es por ello que el mismo Quique Neira decidió hacer frente al asunto, eso sí con el humor que siempre lo ha caracterizado. En Twitter, el músico expuso su propia versión de los hechos:

Aclaro: No me dio la "pálida".

Hace unos días mientras hacia un Live me sentí mal porque tomé mucho sol esa tarde.

Eso es todo. A mi la "pálida" me dio por ultima vez hace décadas ��

Dejen de hacerme bullying �� — Quique Neira (@QuiqueNeira) April 9, 2020

Más encima eso pasó la semana pasada. Se armó tarde el cahuín jaja pero en fin...

Quedan [email protected] todos para este sábado 11 pues haré otro live con motivo de mi cumpleaños. 22 hrs en mi IG y Facebook.

Be there or be square. — Quique Neira (@QuiqueNeira) April 9, 2020

Y por cierto ... Me lo tomo con humo r ��

súbanme al columpio un rato no más. Si eso ayuda a que la cuarentena sea menos aburrida, bienvenido.

ajajaj — Quique Neira (@QuiqueNeira) April 9, 2020

El ex líder de Gondwana se tomó tan bien el asunto, que hizo hasta su propia versión del viral del momento, conocido como "Coffin Dance", y lo compartió en sus redes sociales.

"Acá mi propia versión de lo ocurrido", publicó el músico con emoticones de risa.