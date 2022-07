Emociones y lágrimas fue lo que logró el final de temporada de Stranger Things 4, que el pasado viernes estrenó el volumen 2 de su penúltimo ciclo antes del final y que se convirtió en todo el mundo en un tremendo éxito.

Con un final que desde ya logra ansiedad en sus fanáticos para el estreno de la quinta temporada, la serie de Netflix logró posicionarse entre lo más visto de la semana.

Y es que el épico capítulo final, como también las muertes que sucedieron esta temporada y las dudas que quedaron sin responder, lograron ser comentario obligado este fin de semana en todo el planeta.

Y mientras ya estamos esperando noticias de la temporada final, uno de los temas centrales han sido las muertes de los personajes. Es por esto que aquí hacemos un compilado y resumen de quiénes han partido desde el estreno de Stranger Things en 2016.

¡Atención! A continuación hay spoilers de las cuatro temporadas de Stranger Things. Si no las has visto todas y no quieres enterarte de qué pasa, no sigas leyendo.

¿Quiénes han muerto en Stranger Things hasta ahora?

1. Barb

La primera muerte del Upside Down y que en ese momento el villano era el Demagorgon, fue Barb. La mejor amiga de Nancy y que solo duró unos capítulos luego de que fuera asesinada afuera de la casa de Steve.

La muerte de Barb fue bastante comentada, primero por lo que significó para Nancy y lo culpable que se sintió por dejar sola a su amiga, y también porque a lo largo de la temporada pasó casi desapercibida en comparación a la desaparición de Will Byers.

2. Bob

Un triste final tuvo el novio de Joyce en la segunda temporada, quien tuvo un importante protagonismo en esos capítulos y que sirvió como una figura paternal para Will, que en ese momento seguía traumado y afectado por el Upside Down.

Bob murió asesinado por un Demagorgon cuando intentaba escapar de los laboratorios de Hawkins, algo que presenció la misma Joyce.

3. Billy

Una de las muertes más impactantes fue la de Billy, hermanastro mayor de Max. Y es que desde su aparición en la segunda temporada, Billy apareció como un antagonista y rival de varios personajes, incluso de Steve Harrington.

Pero en la tercera temporada fue poseído por el desuellamentes. Siendo el principal villano de esa temporada, además de que su personalidad era bastante conflictiva y trataba muy mal a Max, al final tuvo una pequeña redención y se sacrificó para salvar la vida de Eleven y su hermana.

La muerte de Billy es tema hasta hoy, ya que cambió para siempre la vida de Max.

4. Alexei

Uno de los personajes con quien se encariñaron los fanáticos fue Alexei, el científico ruso de la tercera temporada que tenía una personalidad bastante ingenua y se convirtió en amigo de Hopper, Joyce y Murray. Claro que el personaje traicionó a los rusos y fue asesinado por un matón de ellos.

5. Dr. Martin Brenner/Papa

El temido Papa de eleven, el doctor Martin Brenner fue otro de los que terminó muerto. Y es que si bien se pensó que había fallecido anteriormente, en la cuarta temporada descubrimos que seguía vivo.

Claro que no sería por mucho tiempo, esto porque al intentar salvar a Eleven de los militares, terminó acribillado en el desierto y muriendo, ahora sí, para siempre.

6. Chrissy

Esta cuarta temporada comenzó con todo y de inmediato vimos la muerte de Chrissy, una porrista de la escuela de Hawkins y que fue la primera víctima de Vecna. Muriendo en la casa de Eddie Munson, por lo que pensaron que él era el asesino, la historia de Chrissy terminó rápido a pesar de que el personaje había caído muy bien, sobre todo por su química con Eddie.

7. Eddie

La muerte más triste de la cuarta temporada, que tuvo a otros chicos de la escuela Hawkins por parte de Vecna, fue Eddie Munson. Y es que el amigo de Dustin y quien se integro al grupo terminó muriendo en manos de los murciélagos del Upside Down mientras intentaba hacer tiempo para que los demás cumplieran con el plan.

Falleciendo en los brazos de Dustin, escena tan emotiva como cuando este personaje tuvo que contarle al tío de Eddie que su sobrino murió siendo un héroe, sin duda fue un duro golpe para los fans de la serie.

Bonus Track

- Hopper

Aquí hay dos muertes que por un momento lloramos, pero rápidamente nos devolvieron la ilusión. Primero pasó con Jim Hopper, quien se cree muerto en el final de la tercera temporada, aunque luego en la misma escena post crédito de ese capítulo nos insinúan que está capturado en Rusia.

Finalmente entre la promoción de la cuarta temporada y los trailers, supimos que efectivamente Hopper seguía con vida.

- Max

Max efectivamente muere en la cuarta temporada de Stranger Things, pero solo un ratito. El personaje de Sadie Sink fue la cuarta víctima de Vecna para que este abriera los portales entre el Upside Down y Hawkins, pero luego Eleven con un poder del que aún no hay mayores señales, logra revivir a Max.

Eso sí, quedó en un profundo coma luego de ser atacada por Vecna. Incluso, Eleven intenta contactarse con ella y no logra encontrarla en su mente, por lo que aún está en suspenso qué pasará con el personaje de cara a la última temporada.