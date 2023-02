The Voice confirma a reconocido cantante como el primer coach de la nueva temporada

Una nueva temporada ofrece el conocido programa The Voice, la cual está cerca de estrenarse, como también se dio a conocer quién será su primer coach profesional. Revisa cuál es el artista que posee una larga trayectoria musical y que será el nuevo integrante del programa.

¿Quién será el nuevo coach de la nueva temporada de The Voice?

Nada más ni menos que, El Puma Rodríguez. El artista venezolano integrará el equipo de The Voice, un espacio que tuvo su debut en CHV en 2022, temporada que también contó con cantantes estelares a cargo de enseñar a diferentes aspirantes que buscaban iniciar su carrera en la música.

Rodríguez es un artista que cuenta con una extensa trayectoria artística a nivel mundial, como también una estrecha relación con Chile y sigue vigente tras más de 60 años de carrera, siendo parte de uno de los artistas latinoamericanos más importantes.

Su carrera cuenta con más de 30 álbumes, siendo el último Agradecido (2019), y su largo repertorio de canciones incluye grandes e inolvidables hits como Culpable soy yo, Agárrense de las manos, Tengo derecho a ser feliz, Pavo real, entre muchos éxitos más.

Por ese mismo lado, el artista cuenta con experiencia en programas de televisión como también en cine, participando en diversas series, películas, telenovelas y programas.

¿Quiénes serán los animadores de la nueva temporada de The Voice?

Los animadores del programa serán Diana Bolocco y el conductor Julián Elfenbein.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de The Voice?

Hasta el momento, el programa no cuenta con una fecha oficial de estreno, no obstante, la señal nacional apunta que “será durante este semestre”. Por tanto, solo serán meses de espera para ver los nuevos episodios del famoso The Voice por televisión.