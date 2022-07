Ya los fanáticos de Marvel Studios tienen una nueva razón para repletar las salas de cines, ya que este jueves se estrenó oficialmente Thor: Love and Thunder.

Con la actuación de Chris Hemsworth una vez más como el Dios del Trueno, y el regreso de Natalie Portman a la saga en el rol de Jane Foster/Mighty Thor; esta producción llega a contar una nueva historia de Thor tras Endgame y con Taika Waititi en la dirección, repitiendo tras el éxito que tuvo Thor: Ragnarok.

Y para quienes ya vieron la película, sin duda que fueron parte de las diferentes emociones a lo largo del metraje y que tiene a varios personajes peleando por sus vidas, algunos con más suerte que otras.

Aquí te contamos quiénes murieron y quiénes se salvaron en la nueva película de Marvel.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Thor: Love and Thunder. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué personajes mueren en Thor: Love and Thunder?

Si bien vemos varias veces en pantalla posibles muertes, la verdad es que Thor: Love and Thunder tiene dos muertes importantes en el final de la película, mientras que otros personajes que se pensaron que morirían, finalmente se salvan.

La muerte sin duda más triste, pero también polémica, es la de Jane Foster. Luego de usar el Mjolnir y ser Mighty Thor, el poder termina por debilitarla frente al cáncer etapa 4 que padece. Si bien tenía la posibilidad de dejar el martillo e intentar recuperarse, decide usarlo en la batalla final contra Gorr para ayudar a Thor.

La escena es bastante triste, ya que Jane muere en los brazos del Dios del Trueno. Claro que en la segunda escena post-crédito, vemos un final más alegre en que la científica llega al cielo de los Dioses, Valhalla junto a Heimdall.

La segunda muerte confirmada es la de Gorr, el Carnicero de Dioses. El personaje de Christian Bale queda malherido tras la última pelea con Thor y Mighty Thor, aunque logra pedir su deseo en la Eternidad ya sin el control de la Necroespada: revivir a su hija que había muerto de hambre al inicio de la película.

Así, el villano termina de forma honorable y pidiéndole al Dios del Trueno que cuide a su hija.

¿Quiénes no mueren en Thor: Love and Thunder?

Como dijimos al principio, son varios los personajes que rozan la muerte pero finalmente logran salvarse, y aquí los enumeramos:

Lady Sif: en su regreso a las películas de Marvel, la compañera de batalla de Thor reaparece luego de tener una pelea con Gorr, donde pierde su brazo. A pesar de estar con muchas heridas, finalmente no muere y es salvada en New Assgard.

Korg: A varios les asustó que el fiel compañero de Thor fuera destruido por el rayo de Zeus, pero finalmente el alienígena de piedras perdió solo su cuerpo y con su rostro fue suficiente para mantenerse con vida. Al final de la película, rehace su cuerpo e incluso encuentra un compañero para tener un bebé.

Valkyria: El personaje interpretado por Tessa Thompson estuvo a punto de morir, ya que fue apuñalada por Gorr con el rayo de Zeus. Pero ella junto a Thor y Mighty Thor lograron escapar del planeta del Carnicero de Dioses y fue sanada en New Assgard.

Zeus: Esta sí fue una sorpresa, ya que tras ser atacado por Thor con el mismo rayo, se pensaba que había muerto. En la primera escena post-crédito lo vemos recuperándose la herida e incluso buscando venganza.