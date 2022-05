Desde el 4 de mayo se encuentra disponible en los cines del país Doctor Strange 2, ya teniendo poco tiempo en cartelera ha sido todo un éxito.

En esta nueva historia del Universo Cinematográfico de Marvel, La Bruja Escarlata, o popularmente conocida como Wanda, se suma a la trama. Sin embargo, podría ser tanto una aliada como una enemiga.

Su elenco se compone por Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams. La película está dirigida por Sam Raimi y Kevin Feige es el productor. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guion está escrito por Michael Waldron.

Corre a los cines a disfrutar de esta increíble película que dura 2 horas con 6 minutos.

¿Qué estrenos quedan para este 2022 del mundo de Marvel?

Los siguientes estrenos:

· Doctor Strange en el Multiverso de la Locura — 4 de mayo de 2022 en cines

· She-Hulk — Serie para Disney+ en 2022

· I am Groot — Serie de cortometrajes para Disney+ en 2022

· Thor Love and Thunder — 8 de julio de 2022 en cines

· Black Panther 2: Wakanda Forever — 11 de noviembre de 2022 en cines

· Secret Invasion — Serie para Disney+ en 2022

· Ms. Marvel — Serie para Disney+ en 2022

· The Guardians of the Galaxy Holiday Special — Episodio original para Disney+ en 2022