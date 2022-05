El estreno de la tercera y última temporda de ¿Quién mató a Sara? está a la vuelta de la esquina para cerrar una de las historias más exitosas y atrapantes del streaming. De hecho, los usuarios ya están contando las horas para conocer qué pasará en la nueva tanda de capítulos.

En la primera temporada, Alex hace pagar a la familia Lazcano por haberlo incriminado por el asesinato de su hermana, por lo que además debió pagar 18 años de cárcel.

En la segunda entrega, hace realidad su venganza, sin embargo, comienza a adentrarse en la vida de Sara y se da cuenta de que realmente no la conocía como él creía, por lo que en este último ciclo, mostrará un nuevo giro en la historia.

Cuando todo parecía indicar que Marifer había cortado las cuerdas del paracaídas, nuevas pistas llevan a Alex hacia una entidad desconocida llamada Medusa. Esta temporada resolverá todas las preguntas, especialmente la que tiene referencia con qué le sucedió a Sara.

Recientemente se revelaron nuevas fotografías del elenco, las que puedes revisar en el siguiente LINK.

¿Quién Mató a Sara? 3 | ¿A qué hora se estrena la última temporada y dónde verla?

La tercera y última temporada de ¿Quién mató a Sara? se estrenará este miércoles 18 de mayo de 2022 mediante el servicio de streaming Netflix en los siguientes horarios:

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

España: 09:00 AM