Ferran Torres, jugador del Barcelona, es uno de los 26 convocados para la cita mundialista representando a España. El joven delantero fue seleccionado por el entrenador Luis Felipe para estar en la Copa del Mundo 2022, pero su elección no ha estado libre de críticas debido a quien es su pareja.

El deportista de 24 años tiene una relación con la hija mayor del seleccionador español, Sira Martínez, desde hace ya varios meses. De hecho, la joven celebró en sus redes sociales la noticia de la nominación de Ferrán. "¡Todo listo! ¡Vamos!", escribió junto a una imagen del jugador.

Tras aquel post, los cibernautas no tardaron en llenar la casilla de comentarios señalando que su nominación estaba viciada. Críticas a la que ambos han hecho caso omiso y se han negado a contestar. Ella, por su parte, continúa muy activa en redes sociales animando a su pareja, mientras que él está enfocado en la Copa del Mundo.

Durante una transmisión de Twitch, Luis Enrique se refirió a la relación del jugador con su hija. “Si tengo que elegir quién es mi extensión en el campo, diría Ferran, porque si no mi hija me mata”, dijo el entrenador.

En conversación con los medios, el jugador se refirió al comentario de su suegro señalando: "No me lo tomo como una presión añadida, sabemos que el míster es bromista y simplemente hizo una broma en el directo”.

Inicio de la relación

Los rumores sobre una relación entre ambos comenzaron el 2021, mientras él jugaba en el Manchester City. Pero cuando se reveló su fichaje por el Barsa los comentarios se intensificaron y tras algunas fotografías juntos en redes sociales, la relación estaba confirmada. En septiembre pasado la pareja celebró su primer aniversario

La selección española

En conversación con Marca, Torres se refirió a su convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA que comienza este domingo 20 de noviembre. "Parecía algo inalcanzable, porque representar a un país en una copa del mundo... Es algo increíble y creo que va a ser una experiencia inolvidable", expresó.

Acerca de las condiciones en las que llega al mundial, el delantero señaló: "Llego muy bien al Mundial. Es verdad que he pasado por un momento más difícil, pero me he puesto en manos de profesionales y estoy muy bien. La gente no se da cuenta de que el fútbol es un deporte en el que estás sometido a mucha presión y mucha crítica y tienes que saber manejarlo. Llego muy bien física y mentalmente."