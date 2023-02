El próximo viernes 3 de marzo tocarán en Chile Mötley Crüe y Def Leppard en un concierto imperdible a realizarse en el Bicentenario de La Florida, evento que tendrá una particularidad ya que el histórico guitarrista de los crüe no dirá presente, Mick Mars decidió abandonar la banda para esta gira mundial y en su reemplazo llegó John 5, cuyo perfil te invitamos a conocer a continuación.

¿Quién es John 5 y cuál es su trayectoria como guitarrista?

John William Lowery, más conocido como John 5, es un guitarrista de 52 años que se hizo mundialmente conocido en 1998 cuando hizo su debut con la banda de Marilyn Manson, donde permaneció hasta el año 2004, siendo clave en dos álbumes de estudio; Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) del año 2000 y The Golden Age of Grotesque del 2003, además de dos álbumes en vivo y uno recopilatorio de grandes éxitos.

Posteriormente John 5 se uniría en 2006 a Rob Zombie, banda con la cual permanecería hasta el año 2022, siendo parte de cuatro álbumes de estudio y uno en vivo.

Finalmente, en 2023 se conocería que John 5 formaría parte de la agrupación Mötley Crüe para la gira de estadios que realizarán junto a Def Leppard y que los traerá a Chile, ya que su histórico guitarrista, Mick Mars declinó ser parte de esta, según las propias palabras de Rick Allen, baterista de Def Leppard.

A pesar de su carrera con bandas de la calidad de Marylin Manson y Rob Zombie, John 5 también tiene una carrera en solitario donde ha lanzado 10 discos, nueve de ellos originales y uno recopilatorio.

Discografía de John 5:

Marylin Manson:

Mechanical Animals (1998, álbum en vivo)

The Last Tour On Earth (1999, álbum en vivo)

Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death) (2000)

The Golden Age of Grotesque (2003)

Lest We Forget: The Best Of (acreditado en álbum posterior a su salida)

Rob Zombie

Educated Horses (2006)

Zombie Live (2007)

Hellbilly Deluxe 2 (2010)

Venomous Rat Regeneration Vendor (2013)

The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser (2016)

En solitario: