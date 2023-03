Una noche mágica tuvieron los más de 15.000 asistentes que este viernes asistieron en masa al Bicentenario de La Florida, un público de mayor edad, pero con tintes de juventud que prometen que el Hard Rock ochentero prevalecerá en otras generaciones.

Es así como comenzó todo a las 19:00 horas de nuestro país con Whisky Blood, banda nacional que se mostró entusiasta en todo momento, a pesar de algunos problemas de sonido que interfirieron el normal desarrollo de su show y un repentino corte en el cierre, el cual de todas formas terminó con aplausos y vítores del público por la energía mostrada sobre el escenario.

Def Leppard y un show perfecto:

La banda británica regresaba a nuestro país tras su primera aventura en 2017 y con nuevo disco bajo el brazo, se trata de Diamond Star Halos lanzado en 2022.

Fiel a la tradición inglesa, al final de la cuenta regresiva saltaron al escenario Joe Elliott, Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen y Vivian Campbell quienes abrieron con Take What You Want de su nuevo disco, para posteriormente centrarse en la mayoría su set-list clásico, sacado del disco Hysteria (1987).

Sin duda un espectáculo musical perfecto donde Elliott muestra el buen estado de su voz, cantando todos sus éxitos sin mayores problemas, acompañado siempre por el buen manejo del escenario de sus dos guitarristas Collen y Campbell y el bajista Rick Savage, que con un iluminado traje rosado se dio el gusto de jugar con el público.

Posteriormente vendría una seguidilla de canciones ícono de la banda como “Love Bites”, “Promises” y “When Love and Hate Collide”, que hicieron cantar y emocionar al público presente, todo acompaño con un juego de luces increíble que creaba una atmosfera ideal.

Rick Allen no se quedaría atrás y aprovechó su momento con un solo de batería que fue aplaudido por todos, incluido los miembros de la banda, la que daría paso a la recta final del show con cuatro hits, “Hysteria”, “Pour Some Sugar on Me”, “Rock of Ages” y “Photograph”.

Mötley Crüe y un explosivo Hard Rock:

Finalmente sería el turno de los californianos que regresó a Chile con un set-list explosivo, donde tras una presentación en vídeo, Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee y John 5 en reemplazo de Mick Mars, abrirían con “Wild Side” de uno de los discos más afamados de Crüe, Girls, Girls, Girls (1987).

Justamente el show sería acompañado en gran parte por dos bailarinas que alternarían protagonismo con la banda gran parte del espectáculo.

El show continúa con una serie de hits como “Shout at the Devil”, “Too Fast for Love” y “Don't Go Away Mad (Just Go Away)” con un Vince Neil que comienza con un arranque vocal débil que va afirmando a medida que avanza el show.

Posteriormente sería bien recibido por los fanáticos“Saints of Los Angeles”, siendo una de las canciones más nuevas del repertorio (aunque fue lanzado en 2008, hace 15 años).

Sin duda el show de Mötley Crüe no dio descanso y el gran soporte fue John 5, el guitarrista exMarilyn Manson se luce con su virtuosismo en la guitarra, siendo clave durante el escenario con introducciones y el siempre esperado solo.

Uno de los momentos icónicos del concierto sería la recopilación de varios temas propios y ajenos como “Rock and Roll, Part 2”, “Smokin' in the Boys Room”, “Helter Skelter”, “Anarchy in the U.K.” y “Blitzkrieg Bop” dejando las revoluciones a mil que prontamente serian bajadas con una de las más exitosas baladas de la banda “Home Sweet Home” con un Tommy Lee que dejaría la batería para tocar el piano, no obstante, antes Tommy en una introducción bien particular y fiel al estilo Crüe, pediría a las mujeres del público que le muestren los pechos, situación que sacaría risas, pero no iría más allá.

Tras la balada el setlis continúa con tres clásicos seguidos “Dr. Feelgood”, “Same Ol' Situation (S.O.S.) y“Girls, Girls, Girls”, este último acompañado de dos figuras inflables de gran tamaño con forma robótica y femenina.

Finalmente, el show cerraría cercano a las 00:00 horas con un punto alto de la jornada, “Kickstart My Heart” previa introducción de John 5 cerraría una noche a lo “old school” donde los miles de fanáticos, rieron, saltaron y gozaron la presentación de la banda de Los Angeles.

Así se vivió Def Leppard y Mötley Crüe en Chile: