Quentin Tarantino ya tiene en mente a una protagonista para Kill Bill 3

Sí hay una pregunta con la que la prensa ha acosado al director Quentin Tarantino durante casi dos décadas es ¿cuándo habrá una Kill Bill 3? Y justamente eso fue lo que pasó ahora, pero el cineasta se prestó para el juego y aseguró que incluso tiene a una actriz en mente para protagonizar la entrega.

Evaluando la posibilidad de crear una tercera película para la saga, Tarantino proyectó a Maya Hawke como protagonista. O sea, nada menos que la hija de la actriz Uma Thurman -protagonista de las dos primeras películas- y el actor Ethan Hawke.

Tarantino incluso fue más allá e incluso esbozó una especie de sinopsis para la potencial película, indicando en el el podcast The Joe Rogan Experience que "sería volver a ver a este personaje 20 años después e imaginar a 'la Novia' (el personaje de Thurman) y a su hija, BB, habiendo vivido en paz por 20 años y de pronto esa paz se ve quebrantada y ahora deben huir".

A eso añadió que "solo la idea de poder tener a Uma y a su hija Maya en esto es jodidamente emocionante".

Y es que desde el estreno de la segunda película en 2004, Tarantino se ha referido en más de una ocasión públicamente a una posible tercera entrega, siempre con el foco en Nikki, la hija de Vernita Green (Vivica A. Fox), quien vio el asesinato de su madre a manos de La Novia en la primera entrega.

En el caso de filmar Kill Bill 3, Quentin Tarantino llegaría a la marca de 10 películas en su filmografía, hito que anteriormente ha puesto como tope para su jubilación de la industria hollywoodense.

Maya Hawke tuvo una explosiva irrupción en el mundillo del cine y las series con su debut en la tercera temporada de Stranger Things. Desde entonces ha aparecido en otras entregas como la película de Gia Coppola Mainstream y ahora en la nueva película de Netflix La calle del terror - Parte 1: 1994 y, claro, también acumula una colaboración con Tarantino gracias a su aparición en "Once upon a time... in Hollywood".