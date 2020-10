"¡Quédate encerrado en tu casa y listo!": Cata Vallejos reacciona molesta ante críticas por "aventura" a México

La influencer Cata Vallejos fue blanco de múltiples crítica al revelar que viajó fuera de Chile, rumbo a México para vivir una "aventura" en medio de la pandemia del coronavirus.

Vallejos compartió una imagen en Instagram donde aparece junto a sus compañeras de viaje, la fotógrafa Carmen Cabezas y la periodista Daniela Urrizola, en uno de los accesos al aeropuerto en Pudahuel.

"Comenzamos una nueva aventura y primera con estas bellezas!❤️�� que sea el primero de muchos viajes!��Les prometemos muchos videos y tips de viajes para ustedes!! �������� feliz!!!", escribió la joven, adelantando el material que compartirá en su cuenta próximamente.

Entonces, irrumpió un usuario en la sección de comentarios para criticarla: "Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos".

"Y eso del que puede puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?", la cuestionó el individuo.

La foto publicada por Cata Vallejos.

Vallejos se molestó y eso se reflejó en el comentario con que le respondió al sujeto: "amigo, no por viajar te vas a 'contaminar', ¡¿de qué estás hablando?! Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, ¿porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno".

Poco después llegó la respuesta de su interlocutor, quien lanzó que "uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo".

Las respuestas de Cata Vallejos a las críticas que recibió en Instagram.(1)

Cata se aburrió de los cuestionamientos y ahora fue derechamente tajante con su respuesta: "¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo!".

"Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida", añadió.

Las respuestas de Cata Vallejos a las críticas que recibió en Instagram.(2)

En escena también entró Urrizola, quien se decidió a responderle a algunos de los usuarios que aparecieron para fustigar a Cata Vallejos. Finalmente, ella también estaba en la foto y acudiría al llamado de la "aventura".

Previamente, Daniela contó en el programa de Instagram "El Aperitivo" que el viaje fue programado. De hecho, las jóvenes acudirán hasta el país norteamericano por invitación de la Cámara de Turismo de México.

Otro usuario lanzó: "Cuídense las tres y den un grado de empatía a sus viajes. Recuerden que el 20% de Chile está sin pega o con la pega suspendida y con posibilidad de no tener vacaciones al menos en dos años".

Ante lo que Urrizola enfrentó con un "¿En qué trabajas tú? Yo al menos me he dedicado a trabajar con contenidos de viajes hace cinco años. No se trata de una lucha de clases, se trata de trabajar. Estoy cesante desde abril y esta es mi forma de reactivar mi pega. Y lo hago súper responsablemente y sin faltarle el respeto a nadie".

Una tercera persona les cuestionó: "Lindo el ejemplo, foto sin mascarilla en un país como México que está colapsado con el covid. Mínimo que cuando lleguen no salgan para perjudicar a otros con sus irresponsabilidades. Nadie se vuelve loco por quedarse en Chile un tiempo".

Urrizola entonces le espetó: "creo que te confundiste porque en la foto no estamos en Ciudad de México… Y sí, nadie se vuelve loco sin viajar, me imagino que tú tampoco estás saliendo a trabajar de tu casa. Pues yo sí debo salir a trabajar y este es mi trabajo".