¿Cuándo se estrena Manifest 4? No queda nada para que salga la cuarta temporada en Netflix

Manifest, la serie que se estrenó en el año 2018 por la cadena de televisión NBC se ha vuelto popular en el último tiempo. Alcanzó a emitir tres temporadas, hasta que su llegada en Netflix logró el conocimiento masivo de la historia de misterio y ciencia ficción creada por Jeff Rake, con la dirección de David Frankel, Dean White, Craig Zisk, Paul Holahan, Claudia Yarmy, entre muchos más.

¿Cuándo es el estreno de Manifiest 4?

Para los fans tenemos noticias fantásticas sobre la cuarta temporada de la serie y es que solo queda menos de un mes siendo el 4 de noviembre la fecha de su estreno en Netflix.

¿De qué trata la historia?

Los acontecimientos giran en torno a los pasajeros que abordan el vuelo 828 de Montego Air desde Jamaica a Nueva York. Al estar en el avión, los pasajeros se dan cuenta que de forma inexplicable han estado volando durante cinco años sin registrar signos de envejecimiento en sus rostros y siendo declarados públicamente como desaparecidos.

Cuando las personas regresan a sus hogares, las cosas dejarán de ser igual.

La sinopsis oficial declara: "Un avión aterriza misteriosamente años después de despegar y las personas a bordo vuelven a un mundo que ha continuado sin ellos y afrontan nuevas y extrañas realidades".

¿Qué sucedió en la tercera temporada?

Una breve síntesís sobre lo ocurrido en la última temporada de Manifiest (contiene spoilers), son los acontecimientos que provocaran un remezón en la historia a partir de ahora. Angelina mató a Grace, antes de que huyera con Eden, y tanto Eagan como Randall habían sido llevados y arrestados.

Jared ahora tiene conocimiento sobre Sanvi y su involucramiento en la muerte de la madre de Sarah, la Mayor, mientras que Cal había desaparecido después de tocar la aleta de la cola.

También está la interrogante sobre el paradero del escondite de el capitán Daly.

¿Qué dice la crítica?

La prensa especialiazada a emitido críticas distintas. Algunos sostienen que su premisa es interesante y cabiendo la posibilidad de ser explotada de mejor manera, mientras que otros aseguran su previsibilidad logrando aburrimiento y poca originalidad .“Es mejor de lo que debería ser (…) Una serie hecha con destreza y prestando atención a los detalles, incluso si estos son ridículamente indulgentes” escribieron en Variety. Por el contrario, en Vulture no están de acuerdo al afirmar: “Manifest no es la siguiente Lost (…) Genérica y olvidable (…) No captura qué sienten los personajes después de que su mundo haya sido puesto patas arriba”.

Escritores que realizarón el guión

El guion de Manifiest nace por varias plumas de escritores, entre ellos son Nachman, Matthew Lau, Greg Nelson, Margaret Easley, Amanda Green y Laura Putney, Jeff Rake, Matthew Fernandez, Bobak Esfarjani, MW Cartozian Wilson, Margaret Rose Lester, Ezra.