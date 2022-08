Tras meses de expectación en el disco que incluiría a una variedad de artistas chilenos.

Algunos de los que participarían serían Pablo Chill-E, Marcianeke, Cris MJ, Bryan Gospeel, AK4:20, Pailita, El Jordan 23, Standly, King Savagge, Paloma Mami, Polimá WestCoast, Young Cister y Julianno Sosa.

Recordemos que hace alguna semanas, el productor puertorriqueño Alex Gárgolas, quien ha colaborado con reconocidos exponentes del reggaetón; como Arcangel, Eladio Carrion, De la Ghetto, Farruko. Anunció un disco con artistas del género urbano nacional: “Reggaetón Chileno Vol. 1”.

Sin embargo, no todo sería perfecto, ya que el productor desencadenó una fuerte polémica por redes sociales.

Esto inició cuando el puertorriqueño compartió en sus redes sociales un mensaje promocionando el disco “Reggaetón Chileno Vol. 1”.

Gárgolas escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente : “Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuántos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce. Ahora que Chile está en el mapa”.

“A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo a ver cómo lo van hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa’ ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia”, agregó.