Rihanna acaba de romper su silencio creativo en la música de seis años y lanzó su nuevo sencillo llamado Lift Me Up, canción principal de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, la nueva película de Marvel.

La composición escrita por Tems, el ganador del Oscar Ludwig Göransson, Rihanna y el mismísimo director de la película, Ryan Coogler.

Según se reveló en la presentación del tema, este fue grabado en cinco países, producido por Göransson y es el primer sencillo en solitario de la cantante desde 2016.

Lift Me Up está dedicado al fallecido actor Chadwick Boseman y la artista nigeriana Tems resaltó que "quise escribir algo que represente un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño".

"Rihanna ha sido una inspiración para mí, así que escucharla transmitir esta canción es un gran honor", resaltó también la artista.

La canción ya se puede escuchar en las principales plataformas digitales, mientras que Black Panther: Wakanda Forever debutará en cines a partir del 9 de noviembre.

¿Qué dice la letra de la canción que Rihanna dedica a Chadwick Boseman?

Esta es su versión original:

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love when you depart

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light

We need love

(Lift me up)

Lift me up in your arms

(Hold me down)

I need love, I need love, I need love

(Keep me close)

Hold me, hold me

(Safe and sound)

Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up)

Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down)

Hold me, hold me

(Keep me safe)

We need light

We need love



Esta es su versión en español:

Levántame

Abrázame

Mantenme cerca

Sana y salva

Ardiendo en un sueño sin esperanza

Abrázame cuando te vayas a dormir

Guárdame en el calor de tu amor cuando te vayas

Mantenme a salvo

Sana y salva

Levántame

Abrázame

Mantenme cerca

Sana y salva

Ahogándome en un mar sin fin

Tómate algún tiempo y quédate conmigo

Guárdame en la fuerza de tus brazos

Mantenme a salvo

Sana y salva

Levántame

Abrázame

Mantenme cerca

Sana y salva

Ardiendo en un sueño sin esperanza

Abrázame cuando te vayas a dormir

Mantenme a salvo

Necesitamos luz

Necesitamos amor

(Levántame)

Levántame en tus brazos

(Abrázame)

Necesito amor, necesito amor, necesito amor

(Mantenme cerca)

Abrázame, abrázame

(Sana y salva)

Abrázame, abrázame, abrázame, abrázame

(Levántame)

Abrázame, abrázame, abrázame, abrázame

(Abrázame)

Abrázame, abrázame

(Mantenme a salvo)

Necesitamos luz

Necesitamos amor