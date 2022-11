Este sábado 12 de noviembre en el Estadio Monumental se llevará a cabo por tercera vez en nuestro país el Music Bank Chile, uno de los festivales más importantes del K-pop en el mundo.

¿Qué bandas se presentan en el Musik Bank Chile?

Se presentarán en el Music Bank Chile las siguientes seis bandas:

NCT DREAM: esta boyband surcoreana ganadora del Seoul Music Awards Bonsang Awards, compuesta por Jaemin, Jisung, Jeno, Renjun, Chenle, Haechan y Mark Lee, presentará sus grandes éxitos como Hot Sauce, Boom y Hello Future.

THE BOYZ: este grupo compuesto por 10 jóvenes se formó el 2017, y poseen grandes éxitos como Thrill Ridle, Whisper y The Stealer, que son las canciones que las fans esperan escuchar en el concierto.

(G)I-DLE: vinieron este año el 10 de agosto al Caupolicán y sus fanáticos están muy felices de volver al verlos después de pocos meses.

ATEEZ: esta banda de K-Pop fundada en 2018, ganadora del MTV Europe Music Award for Best Korean Act, está compuesta por 8 jóvenes surcoreanos y han lanzado nueve EP, un álbum de estudio en coreano y dos álbumes de estudio en japonés.

TXT: Tomorrow X Together está formado por solo 5 cantantes y poseen 3 discos: The Dream Chapter: Magic de 2019, Still Dreaming de 2021 y The Chaos Chapter: Freeze del mismo año.

STAYC: este grupo será el único femenino del Music Bank Chile y está compuesto por 6 integrantes: Si-eun, Yoon, Se-eun, Sumin, Isa y J.

¿A qué hora es el evento?

El Music Bank todavía no tiene horario confirmado para la apertura de puertas general. La información estará disponible durante la semana a través de las redes sociales de Noix Entertainment.

La apertura de puertas para el VIP Experience Noix Dreamers, Dreamers y Noix Care You junto a Silla de Ruedas sector Dreamers será a partir de las 8:00 horas.

El evento comenzará a las 20:00 horas, y todavía no está confirmado el horario de término, sin embargo, se proyecta que el concierto durará 3 horas y media.

¿Dónde es el Music Bank?

El show se realizará en el Estadio Monumental en Avenida Marathon 5300, Macul.

Para llegar puedes tomar el Metro y bajarte en la estación Pedreros de la Línea 5, desde allí, el estadio está a solo 500 metros.

Los recorridos que te dejan en la entrada de Departamental son: 102: Quinta Normal – Puente Alto / 103: Providencia – San Joaquín / 103e: Providencia – San Joaquín / 107: Huechuraba – Peñalolén / 108: Maipú – La Florida / 212: Providencia – La Pintana / 224: Ñuñoa – Puente Alto / D06: Sucre – Pedrero / D13: Pedrero – Irarrázaval / H10: Lo Espejo – Florida Center / H14: Pedrero – Franklin.

Recorridos que te dejan por Vicuña Mackenna: 210: Estación Central – Puente Alto / 213: Plaza Italia – Sótero del Río / 221e: Pza. Puente Alto – Quinta Normal / D14: Pedrero – Quilín.