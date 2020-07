Prince Royce reveló que se está recuperando tras su contagio con Covid-19

Prince Royce reveló a través de su Instagram que se contagió con Covid-19 y que ya se encuentra en el periodo de recuperación tras evidenciar los síntomas, pidiéndole encarecidamente a sus seguidores que se cuiden para lograr derrotar a este coronavirus.

El músico compartió video en el que aparece dirigiéndose directamente a sus seguidores. Acompañando el clip se puede leer el texto donde indicó que "fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien".



Es por eso, continúa, que pide "de corazón que por favor no bajemos la guardia - este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo".

Prince Royce llamó a protegerse desde el principio de la pandemica por la Covid-19.

Además, pide que "por favor mantengan la distancia social, usen sus máscaras, si no tienen que trabajar o reunirse, no lo hagan".



"Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos", puntualizó.

Revisa la publicación de Prince Royce a continuación: