Primer adelanto del retorno de "Animaniacs" llega con parodia de "Jurassic Park"

El retorno de "Animaniacs" se presentó en grande este fin de semana con nada menos que una parodia de la película más popular de su productor Steven Spielberg, "Jurassic Park", en un hilarante primer adelanto de los nuevos episodios que llegarán al servicio de streaming Hulu.

La popular serie animada resucitará a 27 años desde su última emisión en televisión, incluyendo a personajes como Yakko, Wakko y Dot, pero también a los inolvidables Pinky y Cerebro.

Así lo recalca en el clip promocional el mismo Spielberg, quien forma parte de la escena en que las versiones animadas de la doctora Ellie Satler y el doctor Alan Grant, de la película de 1993, en vez de encontrarse por primera vez con dinosaurios, se enfrentan a la reaparición de los hermanos Warner.

Revisa a continuación el clip revelado en medio de la Comic Con de Nueva York:

"Animaniacs" tuvo originalmente cinco temporadas, alcanzando un total de 99 episodios emitidos entre 1993 y 1998.

Ahora, 27 años después de su última aparición televisiva original, los icónicos personajes animados retornarán a la pantalla a través del servicio de streaming Hulu el próximo 20 de noviembre.

Cuando la plataforma hizo el anuncio, a mediados de septiembre, también compartió un video en el que mostraron el trabajo de voces originales que también estarán presentes en la serie:

