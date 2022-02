El próximo 27 de marzo se realizará la versión número 94 de los Premios Oscar en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y este martes se dieron a conocer todos los títulos que fueron nominados.

Entre las categorías más esperadas por el público se encontraban Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Película. Este último sorprendió al no considerar ni a Spider-Man: No Way Home, que fue un éxito de taquilla, ni a Spencer, que cuenta con una gran actuación de la actriz Kristen Stewart.

Sin embargo, hubo grandes sorpresas, especialmente para la plataforma de streaming Netflix, que obtuvo varias nominaciones gracias a sus aclamadas producciones, donde se incluyen dos en formato animado.

¿Cuáles son las películas de Netflix nominadas a los Premios Oscar?

En total fueron 10 películas del streaming Netflix, las que fueron nominadas en algunas de las 23 categorías existentes. Estas son:

El Poder del Perro

Nominada a: Mejor actriz de reparto (Kristen Stewart), Mejor edición de sonido, Mejor banda sonora, Mejor guión adaptado, Mejor actor de reparto (Jesse Plemons y Kodi Smith-McPhee), Mejor montaje, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor actor (Benedict Cumberbatch), Mejor director (Jane Campion) y Mejor película.

The Lost Daugther

Nominada a: Mejor actriz de reparto (Jessie Buckley), Mejor guión adaptado y Mejor actriz (Olivia Colman).

Don't Look Up

Nominada a: Mejor banda sonora, Mejor guión original, Mejor montaje y Mejor película.

Robin Robin

Nominada a: Mejor cortometraje animado

Tick, Tick... Boom!

Nominada a: Mejor montaje y Mejor Actor (Andrew Garfield).

The Mitchells vs. The Machines

Nominada a: Mejor película de animación.

Audible

Nominada a: Mejor documental corto.

Lead me Home

Nominada a: Mejor documental corto.

Three Song for Benazir

Nominada a: Mejor documental corto.

The Hand of de God

Nominada a: Mejor película internacional.