El cortometraje chileno Bestia se anotó en la historia del cine nacional al obtener una importante nominación a los Premios de la Academia 2022 que se realizará este domingo 27 de marzo.

La producción dirigida por Hugo Covarrubias compite en la categoría Mejor Cortometraje Animado en la gran premiación que destaca a lo mejor del séptimo arte.

Con una duración de 15 minutos, Bestia retrata la vida de una mujer que es agente de la policía secreta durante la dictadura militar en Chile. Se muestra la relación que tiene con su perro, su forma de ver la vida, sus miedos y más grandes frustraciones.

El cortometraje de animación de stop motion se inspiró en la historia de Ingrid Olderöck, una ex agente de la Dina y los crímenes que cometió.

Covarrubias conversó en febrero pasado con Una Nueva Mañana en donde señaló: "Esto parte de la idea de hacer una serie acerca de personajes desconocidos de la historia política de Chile y también de la historia más oculta; en el fondo, personajes que a lo mejor no tenían tanta resonancia en la gente".

Asimismo, enfatizó que la historia "presentaba muchas capas de lectura que tenían que ver con distintos temas relacionados con la dictadura; también con los aparatos represivos y cómo un sistema tan macabro puede hacer que una mujer se vaya volviendo cada vez más loca", contó.





¿A qué categorías y contra quiénes compite Bestia en los Oscar?

El cortometraje está nominado a la categoría Mejor Cortometraje de Animación junto a Affairs Of The Art, Boxballet, Robin Robin, The Windshield Wiper

La ceremonia se realizará este domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y será conducida por las actrices Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, quienes serán las encargadas de conducir el evento más importante de Hollywood.