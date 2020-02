Premios Oscar 2020: Los nominados a Mejor Director

Este domingo 9 de febrero se realizará la ceremonia 92 de los premios Oscar, de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en el teatro Dolby de Los Ángeles, y que a cientos de actrices y actores, y comenzará con el clásico desfile por la alfombra roja.

Una de las categorías que tendrá la atención de millones quienes seguirán la transmisión es la de la elección del Mejor Director, y que este año tiene a experimentados y sorpresas entre los nominados.

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |

| Este domingo |

| estaré |

| viendo los |

| #Oscars |

|________|

(\__/) ||

(•ㅅ•) ||

/ づ



���� 17:30; ���� 18:30; ���� 19:30; ���� ���� 20:30 — TNT™ América Latina (@TNTLA) February 6, 2020

Los nominados a Mejor Dirección son:

Martin Scorsese, The Irishman (El irlandés)

Quentin Tarantino, Once Upon A Time In… Hollywood (Érase una vez en… Hollywood)

Bong Joon Ho, Parasite (Parásitos)

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker (El Guasón)

* Martin Scorsese, The Irishman (El irlandés):

El veterano cineasta tiene amplias posibilidades de ganar este premio, siendo hasta ahora el favorito del público. La película The Irishman, basada en el libro “I Heard You Paint House” de Charles Brandt, muestra el crimen organizado en Estados Unidos, sus mecanismos internos, rivalidades y conexiones con la política y la clase dirigente en los ojos de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que termina como sicario a las órdenes de la mafia. Scorsese ya ganó con anterioridad en esta categoría con The Departed, en 2006.

* Quentin Tarantino, Once Upon A Time In… Hollywood (Érase una vez en… Hollywood):

Quentin Tarantino, conocido por su estilo único de películas, dirige One Upon A Time In… Hollywood, y cuenta con 10 nominaciones para la presente edición de los Oscar. La cinta se enfoca en la ciudad de Los Angeles en el año 1969, específicamente en las estrellas de televisión Rick Dalton y su doble, Cliff Booth, que inician su camino por la industria, que ya ni reconocen por los cambios que han ocurrido en el último tiempo.

Hay que señalar que Tarantino nunca ha ganado una estatuilla de la Academia como mejor director, si lo ha hecho como mejor guión original con Pulp Fiction (1995) y Django Unchained (2013).

* Bong Joon Ho, Parasite (Parásitos):

Una de las sorpresas de los premios Oscar del 2020 viene desde Corea del Sur, con la primera nominación de Bong Joon Ho, quien dirige Parasite. Además de luchar en esta categoría, también lo hace en Mejor película, Mejor Guión Original, Mejor Edición, Mejor Película Extranjera y Mejor Diseño de Producción.

La cinta relata la vida de una familia de escasos recursos en Seúl, y que trabaja para personas de la clase alta. Todo parte cuando el hijo empieza a dar clases particulares de inglés en la casa de los Park, lo que marca el comienzo de una serie de sucesos incontrolables del cual nadie queda indiferente.

* Sam Mendes, 1917:

1917 de Sam Mendes se centra en dos soldados británicos de la Primera Guerra Mundial, quienes reciben la misión de entregar un mensaje lo más pronto posible. En una carrera en contra del tiempo, los personajes deben cruzar el territorio enemigo para entregar esta información, vital para evitar la muerte de cientos de soldados, entre ellos el hermano de uno de los protagonistas.

Corre con el favoritismo al ser el gran ganador de los premios BAFTA y en los Globos de Oro.

* Todd Phillips, Joker (El Guasón):

Todd Philips también recibe su primera nominación como mejor director por Joker, ya que en 2018 fue parte de la producción de A Star Is Born, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Con 11 nominaciones es la estrella de los Oscar 2020, compitiendo entre otras categorías como Mejor Director, Mejor Película y Mejor Actor.

La historia, basada en el villano de Batman, trata de Arthur Fleck, quien se debe enfrentar al desprecio y crueldad de la sociedad. Trabaja de payaso durante el día y en las noches intenta convertirse en monologuista, sin embargo, siempre se burlan de él y de la condición médica que padece. El personaje se dedica a cuidar a su madre enferma y tratar de buscar a su padre, mientras se encuentra en el precipicio entre la realidad y la locura, situación que desencadena una serie de acontecimientos.