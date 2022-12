Pailita está cerrando un 2022 redondo para su carrera, no sólo por ser uno de los rostros más reconocibles de la escena urbana chilena, sino que por la cantidad de reconocimientos que ha alcanzado en el último tiempo. Firmó contrato con una disquera internacional, esta semana se quedó con varios Premios Musa y ahora fue reconocido nada menos que como "ciudadano ilustre" en su ciudad natal Punta Arenas.

Fue a través de una votación unánime que el Concejo municipal de la localidad austral instauró al intérprete del hit Ultrasolo como "Ciudadano Ilustre 2022", según el periódico local El Pingüino.

Mientras su carrera va en ascenso y es considerado uno de los artistas emergentes más importantes de la escena local, la decisión de reconocer a Carlos Raín Pailacheo como figura destacada este año se dio por un conjunto de aspectos específicos.

¿Por qué Pailita es ciudadano ilustre en Punta Arenas?

La nominación "fue realizada en base al contenido de sus letras que entregan un mensaje contra el consumo de drogas, la superación personal y la delincuencia".

Lo que se condice con lo que Pailita recientemente comentó al programa Urbanos, de TVN, donde tuvo el protagonismo en el capítulo de estreno.

Allí, la mente tras la canción Na Na Na se refirió a su decisión sobre no consumir drogas: "No me gusta. Es que es más por decisión propia y prefiero ser sanito con mi cuerpo y está bien", le confesó a la conductora del espacio María Luisa Godoy.

Ahora, Pailita está enfocado en ajustar los detalles finales del gran concierto que tiene programado para el UltraSolo Fest, evento que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre, en el Movistar Arena.