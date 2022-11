La abogada Carmen Gloria Arroyo fue la más reciente invitada al programa de Canal 13 Juego Textual, donde terminó confesando lo mal que lo pasó durante cuando fue candidata para Reina del Festival de Viña del Mar.

Fue la panelista Begoña Basauri quien le preguntó al público si Carmen Gloria lo pasó mal en la instancia viñamarina, ante lo que un 62% opinó que sí.

Fue así que la abogada terminó confirmando su malestar y que este se debió principalmente a la agresividad de la campaña.

¿Por qué Carmen Gloria Arroyo lo pasó mal con su candidatura a Reina de Viña?

"Terminé pasándolo mal y me retiré del concurso", partió indicando categórica la ex conductora de La Jueza.

Y explicó: "creo que fue un antes y un después en mi participación en la televisión, porque para mí era un juego, divertirme y pasarlo bien, y tarde me di cuenta que había gente que se jugaba el año de trabajo ahí, entonces había otros códigos que no estaba dispuesta a jugar. Me sentía como pollo en corral ajeno".

"Me arrepentí de haber entrado a jugar un juego donde yo no conocía las reglas", confesó.

Además, resaltó que su abandono de la competencia tuvo que ver con sus hijos, que fueron los más afectados con la campaña.

"Me decían descalificaciones físicas, descalificaciones de rasgos personales. Y no sólo estaba yo, mis hijos eran muy chicos y no entendían. Un día en uno de los comentarios dijeron 'ese lunar cancerígeno que tiene en la boca', y mi hijo se puso a llorar, me decía 'Mamá, ¿tienes cáncer y no me dijiste?', y yo dije 'No, no estoy dispuesta a esto'. Mis hijos se lo tomaron muy mal, sufrieron".

¿Qué otro problema le provocó la candidatura a Reina de Viña a Carmen Gloria Arroyo?

Fue en ese mismo festival donde Carmen Gloria desfiló por la alfombra roja de la Gala con un escote tan pronunciado que sacó portadas de diarios.

La vestimenta marcó su imagen y también le provocó inconvenientes en su trabajo.

"Era vergonzoso, yo la semana siguiente tenía una audiencia en la Corte de Apelaciones. Para el canal era entretenido, parte del show, pero mis colegas me decían que me había vuelto loca, que me había pegado en la cabeza", lamentó la abogada.