Una de las múltiples actrices que ha logrado ascender en la industria cinematográfica durante los últimos años es Margot Robbie, especialmente luego de participar en El Lobo de Wall Street, Once Upon a Time in Hollywood, en el Universo Extendido de DC como Harley Quinn y próximamente como Barbie.

Todo parece indicar que prontamente podría ser parte de un nuevo proyecto. La franquicia de Piratas del Caribe podría tener una nueva secuela, pero probablemente no de la mano de Johnny Depp, quien ha estado en boca de todos durante el último tiempo por el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard.

De hecho de acuerdo al productor de la franquicia en la que actuaron grandes estrellas como Orlando Bloom, Kiera Knightley y Penélope Cruz, entre otros, manifestó que se encuentra trabajando en dos guiones para Piratas del Caribe 6.

¿A qué personaje interpretará Margot Robbie en la secuela de Piratas del Caribe?

En conversación con The Sunday Times, Jerry Bruckheimer aseguró que uno de los guiones contempla a Margot Robbie, mientras que el otro no.

Hace algún tiempo se han dado a conocer varias alternativas para la continuación de Piratas del Caribe. Uno tiene que ver con un reboot que estaría a cargo del cineasta Craig Mazin, mientras que el otro es una película anunciada en 2020 con Robbie al frente con libros de Christina Hodson, guionista de Aves de Presa.

Si bien existen estas opciones, Bruckheimer no expresó en la entrevista si los guiones corresponden a los proyectos mencionados anteriormente, tampoco dijo si Jack Sparrow de Johnny Depp continuará luego de la batalla legal o qué papel podría interpretar Robbie.

Por ahora solo habrá que esperar a conocer mayores detalles de la nueva producción y disfrutar de todas las entregas anteriores en Disney+.