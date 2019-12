Piden ayuda para ex "Masterchef" que fue hospitalizado de urgencia tras accidente de tránsito

Jeffry Bastías iba por una autopista capitalina el pasado 24 de diciembre, cuando un conductor que lo superaba frenó repentinamente y llevó al ex participante de "Masterchef Chile" a colisionar con él. El remate vino cuando otro vehículo se incrustó en la parte posterior.

Bastías terminó así internado de urgencia en el Hospital Barros Luco, en la Gran Avenida.

"Él quedó mental y emocionalmente súper mal (…) físicamente la sacó muy barata… Está un poco machucado y con el pie derecho mal, pero al menos está con nosotros", indicó Karen Saavedra, amiga de Jeffry y también rostro del espacio televisivo, quien publicó un video para pedir ayuda.

En la misma grabación publicada en IGTV, Saavedra añadió "por favor. Si alguien lo puede ayudar (…) No suelo pedir, no tengo por qué hacerlo. Pero si no es una cosa grave, no lo haría. Ayúdenlo, porfa".

Además, advirtió que "este video no es para contarles la copucha del accidente, es porque necesito que lo ayudemos. Los que puedan, los que le tengan algo de cariño".

Otro amigo de Jeffry replicó su solicitud:

Este miércoles, Karen entregó una actualización, en la que apuntó: "jeffry y su hermana están muy lastimados pero ya están en casa con el cuidado de su familia!!!".

"Lo que me da mucha alegría y quería compartirlo con ustedes!, con todos quienes se han preocupado por el y han ayudado! Todo lo recaudado y el evento que vamos a hacer, es para ayudar a Jeff y su familia a volver a empezar!", añadió.