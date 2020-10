Phil Collins busca desalojar a ex esposa después de que se casó con otro

El reconocido músico Phil Collins se aburrió de las jugarretas de su ex esposa Orianne Cevey y está decidido a desalojarla de la mansión que posee en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con TMZ, el legendario baterista tomó la resolución tras una larga y turbulenta relación con la mujer, pero sobre todo tras enterarse de que Cevey se casó con otro hombre en agosto pasado.

El sitio especializado en celebridades asegura que fuentes les informaron que Orianne se rehusó a salir de la propiedad y ahora está amenazando con liberar información "falsa y embarazosa" sobre el músico, a menos que renegocien su acuerdo de divorcio que data de 2008.

Hasta ahora Collins le ha pagado más de 46,7 millones de dólares a Cevey durante el proceso judicial de su separación y ahora no tienen ninguna intención de entregarle otro centavo más.

Phil Collins y Orianne Cevey se casaron a fines de los noventas y se divorciaron en 2006, para luego volver años más tarde y separarse nuevamente.

La fuente citada sostuvo también que el ex Génesis cree que la mujer derrochó su fortuna a través de fallidas inversiones y en el costoso proceso de divorcio del hombre con que se casó después de Phil. No, no es la misma persona con que se casó en agosto.

Eso sí, Collins le dio un ultimátum a Cevey para que saliera del lugar hasta las 15:00 horas del viernes, pero ella no lo hará, por lo que cambió los códigos de seguridad y ha intimidado a su personal.

Por lo mismo, Phil interpondrá una demanda de desalojo apenas se abra la corte la próxima semana.