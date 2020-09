DC FanDome: Explore The Multiverse | "Phantoms": Revelan el título de la cuarta temporada de "Young Justice"

Este sábado en una nueva edición de DC FanDome se dio a conocer una gran noticia para todos los fanáticos de "Young Justicie". En el panel, el productor de la serie, Greg Weismann, reveló el título de la cuarta temporada que será "Young Justicie: Phantoms".

Si bien esto fue un gran anuncio, no se dieron mayores detalles sobre cuándo regresara a las pantallas los capítulos. No obstante, el panel incluyó a Khary Payton, Nolan North, Danica McKellar, Crispin Freeman, Stephy Lens y Denise Boutte que realizaron una presentación llamada "The Prize" y que será considerada como canon para la serie.

Cabe señalar que el panel no reveló si la nueva entrega será una exclusiva de DC Universe, como la anterior temporada de la serie, titulada 'Young Justice: Outsiders', o si dará el salto a HBO Max como lo hizo 'Doom Patrol'.

No dieron a conocer la fecha de estreno de "Young Justice: Phantoms", ni tampoco cuando "Young Justice: Outsiders" estará disponible en Latinoamérica.