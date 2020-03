Peter Jackson ya tiene fecha de estreno para su documental sobre The Beatles

Walt Disney Studios adquirió los derechos de distribución del documental del reconocido director Peter Jackson sobre la banda The Beatles y fijó su estreno en los Estados Unidos y Canadá.

"The Beatles: Get back" podrán verse en los cines norteamericanos a partir del próximo 4 de septiembre, rescatando de más de 55 horas de un material sobre nunca antes visto.

La película mostrará el tras bambalinas, la camaradería y el humor de Paul, John, Ringo y George durante la creación del reconocido disco "Let It Be".

Además, repasará su último concierto en vivo como grupo: la icónica actuación en la azotea en Savile Row de Londres.

Sobre la creación del documental, Jackson comentó que "he tenido el privilegio de ser una mosca en la pared mientras la banda más grande de todos los tiempos trabaja, toca y crea obras maestras".

"Estoy encantado de que Disney sea nuestro distribuidor. No hay nadie mejor para que nuestra película sea vista por el mayor número de personas", puntualizó.