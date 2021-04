Películas y series para ver el fin de semana largo en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Go

Si eres de los que no comulga con las películas religiosas en Semana Santa, bendito sean los servicios de streaming, porque tienen de lo más variado entre nuevas series y películas en su catálogo, para tener horas de entretención sin siquiera acercarte a los clásicos títulos de la víspera o salir de tu casa. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Go van en tu rescate.

Las opciones son múltiples y en las diversas plataformas, para que nadie se quede con las ganas de ver algo estos largos tres días de encierro.

Las apuestas van desde las aventuras y los zombies, pasando por los dramas médicos y hasta atractivos documentales, como las entregas que compiten frente a "El Agente Topo" por quedarse con un Oscar.

En RedGol rescatamos algunos de los principales títulos que están en las tendencias de los principales servicios de streaming disponibles para superar a toda costa el aburrimiento.

¿Qué películas y series ver en Netflix?

"Corre"

Tras años de aislamiento, una joven en silla de ruedas comienza a sospechar que su madre alberga oscuros secretos que le impiden alcanzar su tan ansiada libertad.

"Grita, te estamos filmando", Temporada 2

El presentador Gaten Matarazzo maneja los hilos de una nueva temporada de bromas bien montadas que abarcan desde mansiones embrujadas hasta cementerios ancestrales.

"Crip Camp"

Un retrato de la vida y los hitos de quienes asistieron al campamento de verano para adolescentes con capacidades diferentes que tuvo lugar muy cerca de Woodstock, a finales de la década de los 60 y principios de los años 70, y cómo detonaron un movimiento que llevó a cambiar Estados Unidos para siempre. Nominada a los Oscar 2021 en Mejor Documental.

"La lista de Schindler"

Un película que cuenta cómo Oskar Schindler gastó toda su fortuna en salvar a más de mil judíos que iban a ser enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

"El amanecer de los muertos"

A raíz de una plaga, millones de zombis caníbales invaden Estados Unidos. Un pequeño grupo de sobrevivientes se refugia en un centro comercial. La película llegó al servicio de streaming en la previa al debut de la nueva entrega dirigida por Zack Snyder "Army of the Dead".

"Mi maestro pulpo"

Un hombre forja una amistad inusual con un pulpo que vive en un bosque de algas en Sudáfrica y aprende mientras el animal comparte los misterios de su mundo. Nominada a los Oscar 2021 en Mejor Documental.

"Patch Adams"

Tras estar internado en una clínica psiquiátrica, un hombre decide hacerse médico, con la hipótesis de que el humor mejora la calidad de vida de los pacientes.

"Haunted: Latinoamérica"

Personas reales cuentan sus propias historias de fantasmas; sus encuentros con lo sobrenatural y lo paranormal se recrean vividamente.

"El Agente Topo"

Sergio es un espía chileno. O algo parecido. Al menos, se le ha ofrecido este trabajo después de un casting organizado por el detective Rómulo, un investigador privado que necesita a un topo creíble para infiltrarse en un hogar de jubilados. Mientras trata de recolectar pruebas, Sergio entabla amistad con algunos de los jubilados y se da cuenta que la supuesta terrible verdad que buscaba no tiene absolutamente nada que ver con lo que tanto él como Rómulo habían sospechado. Nominada a los Oscar 2021 en Mejor Documental.

¿Qué películas y series ver en Amazon Prime Video?

"Invincible"

Serie animada basada en el cómic de Skybound/Image sobre un adolescente cuyo padre es el superhéroe más poderoso del planeta. También puedes leer el comentario de RedGol sobre este título.

"Knives Out"

Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es encontrado muerto en su mansión, justo después de la celebración familiar de su 85 cumpleaños, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es misteriosamente reclutado para investigar el asunto. Se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor.

"Dark Waters"

Inspirada en una impactante historia real. Un tenaz abogado (Mark Ruffalo) descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad.

"Guerra de Likes"

Una conocida influencer llega a la conclusión de que su exitosa vida es solo una ilusión por lo que trata de modificar la forma de llevarla.

"Grave Encounters" - Part 1 y 2

Un equipo de cazadores de fantasmas de un show televisivo graban un episodio dentro del abandonado hospital psiquiátrico Collingwood, donde durante años se han informado de fenómenos inexplicables. No tardarán en darse cuenta de que el edificio está más que maldito, está vivo, y no tiene la menor intención de dejarles salir de allí con vida. Se encuentran sumidos en un laberinto de pasillos interminables y aterrorizados por los fantasmas de antiguos pacientes. No tardarán en cuestionarse su propia cordura, descubriendo la verdad que esconde el oscuro hospital y grabando lo que será su último episodio.

"Dredd"

En un devastador futuro distópico, los encargados de acabar con el caos e imponer el orden en Mega City 1 son unos individuos que actúan a la vez como agentes de la ley, jueces, jurados y verdugos. Al frente de ellos está Dredd (Karl Urban), una leyenda viva de la justicia que vive entregado por entero a hacer cumplir la ley, quien en una misión aparentemente rutinaria junto a Cassandra Anderson (Olivia Thrilby), una juez novata dotada de grandes habilidades psíquicas, se disponen a investigar un homicidio en un peligroso rascacielos de 200 pisos de altura, controlado por el clan de la despiadada Ma-Ma.

"Time"

Fox Rich es una emprendedora, escritora y madre de seis hijos que ha pasado los últimos 21 años de su vida luchando para que su marido Rob, que actualmente cumple una sentencia de 60 años por un crimen que ambos cometieron, salga de la cárcel. Nominada a los Oscar 2021 en Mejor Documental.

¿Qué películas y series ver en Disney+?



The Mighty Ducks - Episodio 2: Guardapolvo

The Mighty Ducks retoma la historia que se inició con la creación del equipo Mighty Ducks por parte de su coach Gordon Bombay (Emilio Estevez) en la película Los Campeones (1992) y que continuó en sus secuelas de 1994 y 1996. En la serie de 10 episodios, que transcurre en la actualidad en Minnesota, los Mighty Ducks han pasado de ser un grupo de inadaptados a ser un equipo de hockey juvenil extremadamente competitivo y poderoso.

Falcon y el Soldado del Invierno - Episodio 3

Continuando los eventos de AVENGERS: ENDGAME, en la serie Falcon y el Soldado del Invierno de Marvel Studios, Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Soldado del Invierno) emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades, y su paciencia. La flamante serie está dirigida por Kari Skogland, con Malcolm Spellman como guionista principal.

Conecta y canta - Episodio 9

Producido por BTF Media para Disney+ y conducido por Sebastián Yatra, Conecta y canta es un reality show musical donde la música se une al talento infantil y juvenil de todo México. Cuarenta niños y niñas participan cantando desde sus casas y son calificados por tres jurados internacionales: Kenia Os, Mario Domm y Poncho Lizárraga. Quien logre la mayor conexión musical ¡grabará una colaboración con Sebastián Yatra y ganará Conecta y canta!

El Ristorantino de Arnoldo - Episodio 11: “El picnic de Margarita”

Con canciones originales y mucho humor, El Ristorantino de Arnoldo es una Producción Original Latinoamericana protagonizada por Arnoldo y Francis —dos célebres personajes de la serie original de Disney Junior Latinoamérica, Junior Express— que transcurre en un restaurante de un pequeño pueblo costero.

Descendientes 3 Una incomprensible fuerza oscura amenaza a la gente de Auradon y Mal, Evie, Carlos y Jay vuelven a la Isla de los Perdidos para reclutar a un nuevo grupo de villanos y llevarlos a la preparatoria Auradon. El reino de la ballena azul La ballena azul es de los animales más grandes de la Tierra, pero es difícil de encontrar o rastrear. Incluso se desconocen algunos de los lugares donde dan a luz. Los científicos emprenden una misión revolucionaria para identificar y marcar a ballenas que migran de California a un punto conocido como el Domo de Costa Rica y descubren imágenes inolvidables y nuevas perspectivas. Tiburones del Triángulo de las Bermudas El Triángulo de las Bermudas está lleno de misterios: aviones perdidos, barcos hundidos, brújulas que fallan y hasta leyendas del Atlantis. Su maravilla más grande es aún más increíble: los tiburones. El Dr. Austin Gallagher, biólogo marino, ha investigado a los tiburones del área y tiene la misión de encontrar el criadero secreto de los tiburones tigre.

¿Qué películas y series ver en HBO Go?



Midway: Batalla en el Pacífico | 3 de abril a las 22:00hs.

Roland Emmerich dirige a un elenco estelar en este filme sobre una de las más épicas y decisivas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Dennis Quaid, Woody Harrelson y Mandy Moore.

"Estafadoras de Wall Street" (Hustlers)

Jennifer Lopez protagoniza este filme inspirado en la historia real de un grupo de strippers que decide ir por más que un dólar de propina. Cansadas de los abusos del trabajo, Ramona (López) y otras strippers neoyorquinas le dan la vuelta al juego e idean un plan para desplumar a sus clientes más ricos, embarcándose así en una peligrosa ola de glamour y extravagancias. Dirección de Lorene Scafaria.

Q: Into the storm | Episodio final el 4 de abril

Cullen Hoback y Adam McKay presentan una serie documental de HBO que evalúa las fuerzas detrás de QAnon, el movimiento impulsado por teorías de conspiración que actualmente ha crecido en alcance y significado político. En seis episodios, la serie examina las conexiones entre QAnon y el presidente Trump, así como su influencia en la cultura y política de los Estados Unidos.

Batwoman | Temporada 2

Javicia Leslie interpreta a Ryan Wilder, la primera Batwoman negra en una serie o película para la televisión. El reparto también cuenta con Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang y Camrus Johnson. En la nueva temporada de BATWOMAN, cuando Ryan Wilder descubre el Batsuit de Kate Kane, no imagina cómo su vida está a punto de cambiar. Lesbiana, audaz y extremadamente inteligente, Ryan ve al Batsuit como su oportunidad para liberarse de un pasado difícil y convertirse en poderosa. En el comienzo de la temporada, usa los trajes de Kate Kane, pero a medida que crece en el rol, va creando su propio look para lanzarse a un viaje personal que la lleva de ser una sustituta - que vive en su van con una planta - a convertirse en una heroína con capa, muy segura de sí misma, que persigue a los villanos en el Batimóvil. Basada en los personajes de DC, BATWOMAN es una realización de Berlanti Productions en asociación con Warner Bros. Television.

La Cacería ("The Hunt")

Una sátira llena de acción en la que un grupo de elitistas caza a gente común por deporte hasta que una de las presas decide defenderse. Dirigida por Craig Zobel. Guion de Damon Lindelof y Nick Cuse. Protagonizada por Betty Gilpin, Emma Roberts, Hilary Swank y Justin Hartley.

"La Cabaña Siniestra" ("The Lodge")

Los directores de "Dulces Sueños Mamá" presentan la historia de Grace, una mujer que viaja con su prometido y sus hijos a una remota cabaña de invierno. Después de que una nevisca deja a Grace y a los niños aislados, lo que podría ser una ocasión para romper el hielo se convierte en una pesadilla cuando Grace es atormentada por aterradoras visiones de su infancia religiosa. Dirección de Veronika Franz y Severin Fiala. Protagonizada por Riley Keough, Jaeden Martell, Alicia Silverstone y Richard Armitage.