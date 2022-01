La actriz que regresa para la temporada final de Peaky Blinders y no sabías

Desde que se anunció la sexta temporada de Peaky Blinders, los fanáticos de la serie ya están ansiosos de saber su fecha de estreno para conocer qué pasará con el querido pero temido clan dirigido por Tommy Shelby.

Recordemos que la última entrega emitida concluyó con Tommy al borde del suicidio, con Arthur hundido anímicamente y con Polly presentando su renuncia, por lo que en esta nueva temporada se espera que se aclare que va a pasar con la familia y qué harán para mantener el imperio criminal.

De acuerdo al creador de la serie Steven Knight en una entrevista con el medio Variety, la sexta y última entrega continuará con la lucha de Tommy en su oposición al fascismo.

“Lo que quería hacer es que cuando Tommy Shelby regresó de la Primera Guerra Mundial, estaba emocionalmente muerto. Estaba desconectado por sus experiencias y era un nihilista, amoral y haría cualquier cosa. Tenía un objetivo que era acumular dinero, pero cuando se encuentra con el fascismo, algo vuelve a la vida y decide que hay bien y mal. Y por eso dedica su tiempo a oponerse. Y eso continúa en la sexta temporada y muchas, muchas otras cosas le sucederán a Tommy que el público no esperará. Lo he dicho antes, pero siempre he creído que es verdad cada vez. Y creo que esta vez es cierto: esto es lo mejor hasta ahora ".

La destacada actriz que vuelve a la sexta temporada de Peaky Blinders

Esta última temporada traerá de regreso a Anya Taylor-Joy en el papel de Gina la mujer de Michael. Eso no es todo, porque también conoceremos a su familia y a su madre quien podría ser interpretada por Julia Roberts.

¿Cuándo se estrena?

Pese a que todavía no hay una fecha de estreno oficial, se espera que llegue a principios de 2022 a la plataforma de streaming Netflix. Luego de esta entrega de Peaky Blinders, está previsto que se realice una nueva producción complementaria pero esta vez en formato de película.