"Combos sólo venían": Paul Vásquez confiesa la noche en que fue descubierto siendo el 'patas negras'

El conocido humorista Paul Vásquez, también conocido como "El Flaco" participó en la última emisión del programa Podemos Hablar, en donde realizó una sorprendente confesión.

En el espacio de confesiones del programa, en donde los participantes deben ponerse de pie si se han visto involucrados en ciertas situaciones, el animador Julian Elfenbein pregunto sobre quienes han sido amantes algunas vez en su vida. El humorista se puso de pie y contó su experiencia.

Vásquez señaló que conocida a una mujer, con la que tuvo química inmediatamente y comenzaron un romance fugaz sin saber que ella estaba comprometida. "Fui inocente, porque la mujer me dijo que era soltera. Resultó ser, de hay viene mi maldición, ser la mujer de un carabinero".

Señala que juntos se fueron a un departamento. "Algo me decía que me tenía que retirar de ese momento, pero la calentura fue más y me quede. Estoy durmiendo, hablo los ojos y lo único que vi en la puerta una cara que me miraba. Me voy sentando en la cama y lo primero que recibo es una patada en el hocico, despierta ella y el loco se tira encima mío y me empieza a cascar". comenzó el humorista.

"Me empieza a golpear, combos solo venían. Me empieza a golpear con un destornillador, yo atiné a donde había dejado la ropa, y atinó a ponerme los calzoncillos".

Luego cuenta que el esposo de la mujer lo vuelve a atacar mientras el intentaba ponerse la ropa. "De repente me da un golpe y me amarra de manos y pies y me saca la conche..."

"Me sacan la mierda y yo me voy incorporando, el loco con la misma mano me golpea y me dice 'voy a volver' y se va"

Finalmente contó que logró escaparse como pudo y salir de la complicada situación.