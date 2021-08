La animadora Patricia Maldonado recordó en su programa online Las Indomables, el cual conduce junto a Catalina Pulido, una complicada situación que le ocurrió hace algunos años todo por seguir un consejo de su amiga Pamela Díaz.

La ex integrante de Mucho Gusto se refirió a los efectos que tienen las pastillas quemadoras de grasas, según lo que explicó la conductora pueden resultar muy peligrosas. “son fatales (…) y te lo digo por experiencia propia”, comenzó señalando.

“Perdóname que te cuente esto, pero a mí la Pamela Díaz me dio un quemador de grasa en pleno programa yo me morí“, agregó.

Asimismo, enfatizó que vivió una situación muy crítica. “Entiéndemelo bien, yo me morí. Empecé a sudar y yo tomaba agua, agua. Era como una regadera. Cata, con decirte que yo tenía un almuerzo con unos auspiciadores, con la Francisca Garcia-Huidobro, me fui al baño y yo no fui capaz, y pedí que llamaran a Jorge y Jorge me llevó a la clínica“,

“Porque la pastilla me mató, literalmente me mató”, concluyó Maldonado.