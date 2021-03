Patricia Maldonado lanza dura crítica contra la producción de Got Talent: "Tiene que haber gente que entienda"

Patricia Maldonado se refirió en el último capítulo de su programa "Las Indomables" acerca del nuevo programa de Mega "Got Talent Chile".

"Yo pensé algo muy distinto, porque sobre todo porque se esta jugando con talentos". comenzó señalando la ex panelista de Mucho Gusto.

“Quiero que quede claro, yo no tengo nada en contra del jurado que está participando, que es Luis Gnecco, Denise Rosenthal, Carolina Arregui y Sergio Freire. Yo no los he hecho nunca nada y ellos tampoco. Con Gnecco tuvimos un problema, pero el caballero fue muy correcto y dio explicaciones. Eso se agradece".

Luego agrega: "Yo me voy a referir a la dirección, cuando tu decides comprar la licencia y diriges un programa de esta envergadura, tienes la obligación de poner a la gente precisa. Por ejemplo esta Luis Gnecco, Carolina Arregui y Sergio Freire, tres actores, y esta chiquilla cantante".

La ex rostro de televisión se refirió puntualmente a la participación de una persona que ella conoce en el programa: “Veo a una persona participar y les juro que estuve a punto de romper la pantalla, indignación y yo me paseaba como leona enjaulada, Participa un muchacho que se llama Ignacio Hernández, eximio acordeonista".

Así mismo, le dirigió un mensaje a la dirección del proyecto: "esto va directamente al director, yo no sé quién dirige este programa, si es Pablo Alvarado, yo no tengo nada en contra de Pablo, pero si lo digo así, con la cara abierta, mirando a la cámara, eso no está bien. Ahí tiene que haber un músico que tenga experiencia".

"¿Por qué farrearse un artista como ese niño? (...) lamento que Ignacio este participando, nunca debió hacerlo", comentó.

Finalmente, señaló que “es una falta de respeto, primero que nada no puede haber tres actores y ningún músico, me pareció una falta de respeto, de ética, de profesionalismo. Ninguno de los cuatro sabia lo que estaban diciendo, por eso no hablaban nada. Tiene que haber gente que entienda, si esta bien afinado, si pone bien la voz, si tiene colorido bonito, si tiene un buen vibrato...".