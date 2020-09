Pasó inadvertido: Viralizan registro de Pedro Pascal en famosa serie de los 90's

Todos concordamos en que Pedro Pascal es uno de los actores chilenos más reconocidos en el mundo de Hollywood. Tras su participación en "Game of Thrones", saltó al protagonismo en "The Mandalorian", lo que actualmente lo llevó a interpretar al villano en la próxima película de "Wonder Woman", cinta que está aún en proceso de grabación.

Sin embargo, como todos en la vida, el artista "partió de abajo" haciendo pequeñas apariciones en producciones. Una de ellas fue la exitosa serie de los noventas: "Buffy, la cazavampiros".

Si bien su partipación solo fue en un solo capítulo, en ella, el actor interpretó a Eddy, un joven estudiante que se encuentra con Buffy mientras recorrían el campus universitario. Lo que sí, hay que mencionar (como spoiler) que no tuvo un final muy feliz.

Pascal es atrapado y convertido en un vampiro por lo que Buffy termina acabando con su vida.

En una entrevista que dio el actor hace unos años, aseguró que trabajar con la protagonista de la serie fue agradable.

“Sarah Michelle Gellar fue muy, muy amable, y fue uno de mis primeros trabajos, estaba muy emocionado por eso y ella fue muy amable conmigo, incluso me trajo helado de su remolque”, contó.

Revisa a continuación el extracto de la participación de Pedro Pascal: