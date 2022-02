Pasión de Gavilanes está próxima a pocos días de estrenar su segunda temporada tras casi dos décadas fuera de pantalla y, a pesar de la alegría que causó entre los fans el regreso de la serie, el tráiler encendió las alarmas de los seguidores de la ficción al darse cuenta que algo pasaba con unas de las parejas favoritas de la serie, Franco y Sarita.

La producción de la serie ha estrenado pequeños teasers sobre lo que vendrá para la querida pareja, que al parecer en esta nueva etapa serán exes.

El nuevo avance sobre la familia Reyes-Elizondo entregó nuevos antecedentes acerca de lo que pasó con Franco y Sarita.

¿Qué pasó con Sarita y Franco en Pasión de Gavilanes 2?

La heredera del clan Elizondo se refirió a su familia y a qué se enfrentarán en la nueva temporada. "Mis hijos son mi mayor tesoro y orgullo. Andrés es un gran muchacho que no se inhibe y no intimida con nada, a la vez es un muchacho culto, hermoso, con una gran sensibilidad y un excelente músico".

Luego agrega: "Gaby es muy parecida a mí, es decidida, valiente, sincera y siempre solidaria con los menos favorecidos. Me preocupa a veces su confianza desmedida en sí misma y en los demás, sobre todo porque la vida me ha enseñado que las buenas acciones no siempre son recibidas por las mejores personas. Ellos han sido el soporte en los días más oscuros desde que su padre se fue".

Esto no es todo, ya que un avance anterior enfocado en Franco revela que un hecho lo alejó de su familia por años, por lo cual ahora buscará reencontrarse con ellos.

"A pesar de que siempre fui el más tranquilo y el más conciliador de los hermanos, luego de tantos golpes pude tener lo que siempre soñé. Una esposa, unos hijos a los que amaba. Fui un marido y un padre feliz por casi una década, pero... digamos que todo eso se ha esfumado, soy solo un fantasma condenado a convertirme en un borroso recuerdo de sus vidas", señala el personaje de Michel Brown en el avance.

Sumado a esto, en el tráiler se escucha a Franco preguntar por Sarita, en donde le dicen "está cuidando a tus hijos... sola".

Acerca de qué ocurrirá con el integrante del clan Reyes, Michel Brown señaló: "Franco es un tipo con un gran corazón, creo que es el mediador de estos tres hermanos, un romántico empedernido. Por cuestiones de determinadas cosas, vamos a encontrarnos con un Franco más duro, con mucha sed de venganza, pero claramente la naturaleza del personaje va a seguir estando".

Revisa el tráiler a continuación.