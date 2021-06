"Quería ser otro...": Pancho Saavedra se sincera sobre las múltiples cirugías estéticas que se ha hecho

Pancho Saavedra entró en full modo confesión la noche de este jueves en medio de su programa de Instagram Cuento Corto, donde terminó sincerándose sobre las múltiples cirugías estéticas a las que se ha sometido. Porque no eran sólo las bolas de bichat...

En medio de la conversación con Yazmín Vásquez y Jorge Zabaleta, los temas abordados se volcaron a las intervenciones para mejorar alguna parte del cuerpo.

El actor sostuvo que se mantiene "al natural" a sus 51 años. Mientras que la ex rostro de TV+ confesó que tuvo más de una visita al quirófano.

"Yo igual estoy operada. Me puse pechugas, así que te apaño, voy para los párpados, porque se me está cayendo un ojo y me operé una oreja", puso sobre la mesa Yaz.

Entonces, vino el turno de Saavedra y la cosa se salió de control. "Yo no me he hecho tantas cosas", partió diciendo el conductor de Lugares que Hablan.

Pero la misma Yazmín no se la dejó pasar y lo desenmascaró: "Mijito, lipo te has hecho".

Acorralado, Pancho tuvo que responder y dijo "tres, pero eso porque la primera la hice por canje en Argentina, pobre. Y después la segunda fue para que me enderezaran la guata, acá en Chile".

"Me dejaron así el ombligo", añadió, explicando con un gesto a la cámara que básicamente quedó todo chueco.

Pero para esa altura, ya no había quien lo detuviera, así que continuó: "Me saqué la papada, me saqué las bolas de bichat, me lipoaspiré las piernas, los brazos".

"Se me juntaban las dos piernas, me cocía, entonces me tenía que poner hipoglós. Fue a los 30. Yo venía terminando una relación y quedé muy deprimido y le digo a la doctora: 'Entre a picar, porque no me voy a operar nunca más en la vida'", soltó el rostro de Canal 13 en una ola de sinceridad.

"Me hice entero, quería ser otro...", complementó.