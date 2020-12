Pancho Saavedra desclasifica "embarazosa" anécdota que vivió con Cecilia Bolocco

El rostro de Canal 13 Pancho Saavedra ha ganado tal popularidad en los últimos años que aparte de encabezar programas como "Lugares que Hablan" y "Contra Viento y Marea", también ha sido el responsable de encabezar distintos espectáculos en vivo. Justamente, fue en uno de ellos que vivió una incómoda anécdota con Cecilia Bolocco.

Fue en medio de su programa en Instagram "Socios 5.0" que contó la mala pasada que le jugó el directo, explicando que la experiencia fue "una de las más embarazosas que he vivido en mi vida. Fue con Cecilia Bolocco en una fiesta de la vendimia".

"Me tocó animar con ella y de repente había un movimiento, un aleteo y cosas raras", continuó el también rostro publicitario de diversas marcas.

"Ahí veo que se ponen a pelear por una pancarta que estaba hecha contra Cecilia Bolocco, la productora se puso a pelear con esta persona y lo tiraron al suelo".

Sobre el escenario se encontraba la exitosa rapera nacional Ana Tijoux, quien era parte de la parrilla del evento junto al comediante Pedro Ruminot. Entonces, remató Saavedra, "Anita no aguantó y dio un discurso súper heavy en contra de Cecilia Bolocco".

Pero ¿qué fue lo que dijo Ana Tijoux? El suceso tuvo lugar en Curicó en el año 2016 y, de acuerdo con reportes de la época, se desató toda una pifiadera al momento en que la artista dejó el escenario, para cederle el paso a Ruminot.

Entonces, Tijoux reapareció en el escenario, pero no para cantar sino que para resaltar que "me encantaría para todos mis compañeros músicos que pudieran vivir de la música, y que vivir de la música fuera tan digno como ser ingeniero, o rostro, o misses, que fuera más importante aún, porque la palabra y el pensamiento son cosas que finalmente son parte de Chile".

"No sólo la música es para pensar, la comedia también, el humor también. Muchas gracias, así que con todo el cariño Pedrito, preséntese aquí no más", le dijo a su colega artista.

Aunque antes de cerrar, lanzó los dardos contra la ex Miss Universo: "yo no he estado en el cumpleaños de Pinochet. Yo estoy presente para decirle gracias por todo ese humor reflexivo, pensativo de Chile. Gracias tremendamente, por todo el cariño".

"No soy rubia, no soy alta, pero soy chilena. Con ustedes, Pedro Ruminot. Venga para acá, amigo", sentenció categóricamente.

Poco después, Bolocco se desentendió de las palabras de la rapera, asegurando que "yo tampoco soy rubia, ni tampoco estuve en cumpleaños de Pinochet. No la escuche, la verdad. La admiro mucho".