Pamela Díaz estuvo presente en el especial que Podemos Hablar le dedicó al extinto Primer Plano, momento que aprovechó para lanzar su tajante radiografía a los contenidos que está ofreciendo actualmente la televisión abierta chilena.

El asunto es que para La Fiera el panorama es desolador sobre todo por el viraje directo hacia lo periodístico que han tenido las pautas de la mayoría de los programas, sobre todo de los matinales.

Pamela postuló que "yo siento que hace falta Primer Plano hoy día. Hay mucha gente, sobre todo en esta pandemia, que decía que echaba de menos Primer Plano, que echaba de menos los viernes juntarse en su casa, o estar tranquilo, mucha gente que sobre todo lo pasó re mal".

"Primer Plano era un panorama. Y era un programa muy entretenido, más allá de sacar lo de farándula, que a veces queda la cagá, pero todo el mundo estaba pendiente de Primer Plano".

"Yo siento que la farándula vuelve hoy día, entre comillas, muy disfrazada. Viene disfrazada en los programas de cocina, tanto aquí como en otros canales. La gente necesita entretención", insistió Díaz.

Pamela Díaz: ¿Qué crítica le hizo La Fiera a la televisión chilena?

Fue en ese momento en que Pamela Díaz se encaminó rumbo a entregar su lapidario diagnóstico.

"De hecho, tú le preguntas a todos los animadores de los matinales, que les gusta hacerlos, y que son los animadores que están en su mejor momento, pero igual necesitan entretención. La gente necesita ver otra cosa", recalcó la panelista de Me Late Prime.

"Y yo he dejado de ver televisión porque no me gusta levantarme en la mañana y 'señora, chocó un caballero en tal lado', 'se desapareció una persona', 'pasó esta weá', 'no hay un 10%', 'sí hay un 10%'".

"En algún momento necesito despejarme. Les guste o no les guste, la farándula a la gente la entretiene", subrayó La Fiera.