Pamela Díaz llegó hasta el programa de Martín Cárcamo, Los 5 Mandamientos, acompañada por Kika Silva para conversar de las más diversas situaciones, incluyendo una hilarante anécdota íntima que experimentaron juntas y que nunca había contado.

En una de las dinámicas del programa de Canal 13, el público le preguntó a La Fiera: "¿Quién dio el primer beso y dónde?", a propósito de su actual relación con Jean Philippe Cretton.

Pamela entonces empezó a contar que "el primer beso él, en la boca... ¡Obvio! Al principio me iba a dar un beso y yo le dije que no, que todavía no. No estaba preparada".

"Yo a la Pamela la he ido conociendo en el tiempo. Eres para algunas cosas muy conservadora y para otras muy liberal. Una mezcla", comentó Cárcamo.

Díaz recalcó que "No soy tan liberal. No. La Kika es liberal. Yo no".

Martín no perdió la oportunidad y lanzó: "¿Por qué la Kika es liberal y tú no?". Y Pamela: "Le digo algunas cosas, pero esta agarra como con… Agarra vuelo la amiga".

Pamela Díaz: ¿Qué hilarante anécdota vivió La Fiera con Kika Silva?

Luego, Pamela insistió en que "soy mucho más conservadora" y ante la consulta sobre "¿en qué sentido?", explicó que "por ejemplo, esta termina en un carrete en su casa...".

"Cuéntalo. Da lo mismo. Pero era contigo. No había hombres", aportó Kika Silva, avalando lo que vendría.

Pamela con toda confianza reveló que "estábamos un día y me dice 'amiga, estoy tan feliz'. Y se empieza a empelotar".

"Le digo 'a mí no me gustan las mujeres'. Era como incómodo. Y esta '¡wuaaá!', con la música así, haciéndome así en el poto (palmaditas). Y yo ‘¡¿qué le pasa?!. Esta weona es loca. ¿Y que me quiere hacer el amor…?’".

"Estábamos solas en la terraza. Y esta pone el reggaetón, hasta abajo, y perreaba y todo. Y de repente se tira al jacuzzi. Y yo decía '¿qué va a pasar ahora?'. Yo tomándome una champañita y mirándola...", cerró Pamela.

"Tú eres más recatada", remató Martín Cárcamo.