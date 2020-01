Paloma Mami se lució en el Festival de Las Condes 2020

Sólo le bastaron 31 minutos para conquistar a sus fanáticos y desatar la fiesta en el Parque Padre Hurtado con el escueto pero exitoso repertorio que ha cultivado en apenas dos años. Paloma Mami conquistó la noche de este viernes la edición 2020 del Festival de Las Condes.

Con su banda y un colectivo de bailarinas, la artista lanzó uno tras otro sus reconocidos hits en un espectáculo que no tardó en sacar aplausos y miles de positivos comentarios en Twitter.

Revive aquí la presentación de una de las figuras claves de la música urbana actual en Chile:

A eso se sumó el alabado gesto de protesta que hizo el tecladista cuando ya terminaba el show, en contra de los daños oculares provocados por Carabineros durante las manifestaciones por el estallido social.

Estos fueron algunos de los mensajes que cosechó la intérprete de "No te enamores de mí":

y paloma mami TAMBIEN CANTA BIEN, es famosa por su estilo, por su MUSICA, Sony music no regala contratos a gente que "no canta bien", los chicos de rojo cantan, pero no llevan la trayectoria musical que tiene paloma, es algo obvio