Festival de Las Condes 2020: Músico de Paloma Mami hizo gesto de protesta por los daños oculares provocados por Carabineros

Uno de los músicos de Paloma Mami cerró el show de la artista en el Festival de Las Condes 2020 con un gesto de protesta contra los cientos de daños oculares provocados por la represión de Carabineros, durante las protestas por el estallido social en Chile.

Cuando ya terminaba la presentación de la chilena en el escenario, después de interpretar "No te enamores de mí", una de las cámaras que cubría el espectáculo se movió hacia el tecladista y director musical, Roberto López, y ese fue el momento en que este aprovechó para hacer el gesto que no pasó desapercibido y fue alabado en Twitter.

El gesto fue bien recibido por la gente que veía el evento a través de las pantallas de Canal 13, y no dudaron en publicar su apoyo en la red social:

igual bacán que el tecladista de paloma mami se haya tapado el ojo pero que ella no hablara absolutamente nada del tema me parece muy triste

Que un músico de Paloma mami se haya tapado un ojo y ella no haya dicho nada siendo que es shilenaaa y no sé qué vendida más, confirma mi teoría que la loca siempre fue, es y será una AMARILLA #festivaldelascondes2020

lo mejor del show de paloma mami fue su músico que care e' palo se tapo un ojo como medio de protesta en un festival facho, no niego q me hubiese gustado que ella también aprovechara de mostrar algún tipo de apoyo al movimiento but she was cold YELLOW#festivaldelascondes2020