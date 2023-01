"Me fue como el..." Pablo Zúñiga vive complejo debut en El Festival de Las Condes

Al ritmo de Pailita, el comediante Pablo Zúñiga comenzó su presentación en la última jornada de El Festival de Las Condes, con una rutina que paso por la inflación, las vasectomías, además de distintas situaciones de su vida cotidiana.

Como parte de su rutina, Zúñiga se contactó en vivo con Diana Bolocco para comprobarle a los asistentes que era conocido en el ambiente televisivo, a lo que la conductora señala: "La orden de alejamiento también incluye llamadas telefónicas. Por favor no me molestes más".

Para luego llamar a Pamela Díaz, "Hola Pablito, no te había contestado porque pensé que era el que me había estafado, se llama Pablo Zúñiga", para luego agregar: "Estoy bañando al Jeanphi, que no lo puedo dejar solo o se toca el pirulin", señaló La Fiera generando algunas risas de los asistentes, sin embargo, también se sintieron las pifias.

El momento más esperado de la noche fue cuando Zúñiga se contactó con Pailita, para cerrar su rutina, la cual duró alrededor de 20 minutos.

Al cerrar la presentación, los animadores Tonka Tomicic y Francisco Saavedra le entregaron el reconocimiento del Festival para dar así terminada su participación.

En el backstage Zúñiga señaló: "Hay que entender que los públicos son distintos y tienen distintas motivaciones cada día y, no pasa nada. Todo bien".

Reacción en Redes Sociales

A través del #Festivaldelascondes, los televidentes expresaron su opinión sobre la presentación del comediante. Pero no solo eso, el comunicador también compartió un mensaje en Instagram.

