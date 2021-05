"Nadar en esta cascada fue muy mágico": Paloma Mami lanza video para el interludio Dreams

Paloma Mami está presentando una serie de propuestas visuales para acompañar los temas que están incluidos en su primer disco Sueños de Dalí. Y ahora reveló un nuevo video para el interludio conocido como Dreams.

La cantante se deja ver nadando y sumergiéndose en una pequeña laguna con una cascada, mientras canta las líricas cargadas de romanticismo que tiene la canción.

Según contó a través de su Instagram, "nadar en esta cascada fue muy mágico �� igual de mágica que la canción para mi".

"Espero que sientan un poquito de eso cuando escuchan esta canción", resaltó la artista.

En menos de 12 horas, el clip superó las 200 mil reproducciones y más de 14 mil "me gusta" en Youtube. En paralelo, la publicación de Instagram con que dio a conocerlo acumula más de 520 mil reproducciones.

¿Qué dice la letra de Dreams, de Paloma Mami?

What if this was our last conversation? (¿Qué pasaría si esta fuera nuestra última conversación?)

All my words would be lost in translation (Todas mis palabras perdidas en la traducción)

Feelin' things that in words don't exist (Sintiendo cosas que en palabras no existen)

We've made a pact for life with just one kiss (Hicimos un pacto de por vida con sólo un beso)

What if I lost my mind, would you stay here? (¿Qué pasaría si me volví loca, te quedarías aquí?)

Remind me who I am and dry all my tears (Recordándome quien soy y secando todas mis lágrimas)

It's like you're meant for me, like you've been picked (Es como si estuvieses destinado a mí, como si te hubiesen escogido)

Guess I've been yours before I even knew it, I swear you (Al parecer he sido tuya incluso antes de saberlo, te lo juro)

You feel like you're better than my dreams (Sientes que eres mejor que en mis sueños)

Better than I imagined in my dreams (Mejor de lo que imaginé en mis sueños)

You feel like you're better than my dreams (Sientes que eres mejor que en mis sueños)

I swеar you are, mmm, better than I еver even dreamed (Juro que lo eres, mmm, mejor de lo que nunca soñé)

You feel like you're better than my dreams, yeah (Sientes que eres mejor que en mis sueños, yeah)

Better than I ever fuckin' dreamed, yeah, ooh (mejor de lo que nunca soñé, maldita sea)