Así fue la esperada presentación de Paloma Mami en el show de Ellen Degeneres

La popular cantante nacional Paloma Mami, realizó su tan esperada presentación en el show de Ellen Degeneres interpretando sus más recientes éxitos.

La artista nacional fue presentada por el animador Stephen Boss, anunciando el tema "Traumada", tema de su primer disco "Sueños de Dali".

Durante la semana se dio a conocer la noticia de que Paloma Mami se presentaría en el conocido programa de entrevistas de la actriz y comediante Ellen Degeneres.

La confirmación llego horas después del lanzamiento de su primer disc, fue allí donde indicó que estaba en la lista de invitados al popular espacio televisivo.

La cantante compartió a través de sus redes sociales su presentación y otros importantes logros de su carrera, como el billboard de su nuevo disco en Nueva York.

"WOW WOWW THE BLESSINGS KEEP COMING ���� 4th time in New York fuckin city ���� muchas gracias @amazonmusic @amazonmusiclatin por apoyarme desde day 1 ��". (Wow wow las bendiciones siguen llegando. 4 vez en la ciudad de Nueva York, muchas gracias @amazonmusic @amazonmusiclatin por apoyarme desde el primer día".

TELL ME HOW WE REALLY TOOK OVER TIMES SQUARE TONIGHT ������ ❕❕❕❕ Thank you so much @youtubemusic ❤️���� (Díganme como de verdad tomamos el control del del Times Square esta noche. Muchas gracias @youtubemusic)