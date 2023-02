Anoche se vivió una exitosa jornada en el Festival de Viña del Mar. Primero, se presentó el número anglo del certamen, Christina Aguilera, quien sorprendió al público con su repertorio en inglés y español, y no solo eso, pues la artista estadounidense realizó un espectacular show musical lleno de bailarines y colores. Luego siguió Fabrizio Copano, quien se enfrentó al Monstruo con mucha valentía y logró dar vuelta los ánimos del público, haciendo que todos y todas se rieran con sus chistes. Finalmente, sería la presentación del exponente del género urbano chileno, Polimá West Coast, quien invitó a distintos cantantes nacionales, siendo uno de ellos Pablo Chill-e. Todo iba bien en la Quinta Vergara cuando cantaron My Blood, pero en televisión la voz del artista de Puente Alto, fue silenciada. ¿Censuraron al cantante? Revisa qué dijo el intérprete de Vibes.

Pablo Chill-e no se escuchó cantando en Viña del Mar 2023

Tal como lo leyeron. El artista sí se escuchó en el escenario cuando cantó My Blood con Polimá West Coast, lograndó así una gran colaboración entre ambos. La canción es muy conocida y habla sobre la perspectiva personal que tienen los artistas sobre la vida.

Sin embargo, Pablo Chill-e no se escuchó en televisión.

Tras lo sucedido, el artista publicó lo siguiente.

“Malayas ctm me silenciaron de pana, @richboywest eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda, no pienso mal de ti, pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono, no saco música hace años y aún así intentan opacarme”, escribió Chill-e en sus redes sociales.

En otra de sus historias de Instagram, el Shishiboss escribió que, “no fue culpa del Poli, tampoco del Festival, para que sepan fue culpa del equipo de sonido del artista, lamentablemente me siento ultra pasado a llevar pero nada que hacer, solo decirles la verdad, y se supone que son profesionales”.

¿Por qué a Pablo Chill-e y no Pailita ni Young Cister?

Un lamentable hecho sucedió con el artista urbano, puesto que, sabemos que el cantante no tiene pudor en decir lo que piensa sobre la sociedad, las autoridades políticas e instituciones, lo que podría explicar un poco lo sucedido, ya que, la organización del Festival de Viña del Mar no ha respondido sobre el por qué sucedió el incidente.