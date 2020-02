Ozuna: Los memes y reacciones que dejó el "negrito de ojos claros" en Viña 2020

Ozuna cumplió con el Festival de Viña del Mar 2020, gracias a un show repleto de éxitos y completamente entregado el público que llegó a verlo.

En tanto, quienes miraban por la televisión, también compartieron su parecer en las redes sociales elevando el nombre de Juan Carlos Ozuna hasta los temas más comentados en Twitter.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

-Es una junta piola no exageres -Obvio que no, tranqui *yo llegando* #partychilensisftfunaavina #Ozuna pic.twitter.com/HUcuyHCbRq

Me se todas las canciones de este weon me sorprendo a mi misma #Ozuna pic.twitter.com/hFjeTlToYA

No sé cómo ni cuándo me aprendí todas las canciones de #Ozuna si no me gusta mucho su género musical pero estoy así: pic.twitter.com/HHzuaCWVkN