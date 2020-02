Ozuna desde Viña 2020: "Necesitamos escuchar al pueblo, necesitamos escuchar a la juventud"

El representante de la música urbana Ozuna abrió la última noche del Festival de Viña del Mar 2020 y en medio de su show se dio el tiempo para dedicarle unas palabras al conflicto social que se vive actualmente en múltiples países latinoamericanos.

"No sé nada política, no me meto nunca en política, pero yo estoy con el pueblo", sentenció en el escenario de la Quinta Vergara el intérprete de "Escápate conmingo".

Además resaltó que es algo que se da "no solamente en Chile, en el mundo entero. A todos los presidentes: necesitamos escuchar al pueblo, necesitamos escuchar a la juventud. Necesitamos complacer esos deseos. Esos sueños de esos jóvenes que quieren estudiar y quieren meter mano".

"Chile los amo mucho y los llevo en mi corazón. Yo estoy con ustedes, al igual que con Venezuela, Nicaragua, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana".

"Todos se puede con la paz, el amor y el diálogo, Chile. Gracias, desde el amor profundo en mi corazón. Quiero que sepan que yo estoy con ustedes", finalizó Juan Carlos Ozuna Rosado.