El estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Ozark está a la vuelta de la esquina. Sí, como leíste, la nueva tanda de capítulos debutarán este viernes a través de la plataforma de streaming Netflix y, con ello, se terminará una historia que comenzó en 2017.

El show que rápidamente conquistó al público, tendrá en los episodios finales a Marty (Jason Baterman) cansado de "tener sangre en sus manos" y con cargo de conciencia.

Por su parte, Wendy (Laura Linney) estará resignada, queriendo terminar con lo que empezó en la primera temporda, y por último a Ruth (Julia Garner) en busca de venganza contra todos los responsables de la muerte de su primo, especialmente contra Javi.

Esa no será la única sorpresa para los fans, ya que el streaming anunció que estrenarán un capítulo especial de la serie, titulado "A Farewell to Ozark", que durará 30 minutos y que "explora la génesis de la serie, los personajes ricos que amamos y amamos odiar, las actuaciones apasionantes que nos cautivaron, los creativos que hicieron magia detrás de la cámara y una gran cantidad de recuerdos de los últimos cinco años".

¿A qué hora salen los capítulos finales de Ozark 4 en Netflix?

Los siete últimos capítulos de la cuarta temporada de Ozark se estrenarán este viernes 29 de abril en los siguientes horarios:

México: 02:00 AM

Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM