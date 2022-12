La intérprete no es ajena a las producciones populares, anteriormente estuvo en Game of Thrones.

Porque siempre hay un chileno en los momentos cruciales de la historia. Ahora del mundo del Hollywood y particularmente de la exitosa saga Avatar, que contará próximamente con la presencia de una actriz con ascendencia nacional y sangre mapuche en su elenco.

¿Quién es la actriz de ascendencia chilena que estará en Avatar?

Se trata de Oona Chaplin y tiene todo un perfil que la vincula tanto a la historia del cine pero también al pasado ancestral de Chile por su linaje indígena.

Nacida en Madrid como Oona Castilla Chaplin, es hija de la actriz Geraldine Chaplin, nieta de Charles Chaplin y Oona O'Neill, además de bisnieta del dramaturgo Eugene O'Neill. Su padre, Patricio Castilla, es un reconocido director de fotografía chileno con activa presencia en la política en Chile y Cuba.

Sus inicios artísticos se gestaron a partir del ballet, salsa y flamenco. Para posteriormente formarse en la actuación.

Si bien ha tenido poco contacto físico con Chile, Oona tiene un perfil de reconocimiento internacional, siendo criada en España, para con en su desarrollo también marcando presencia en Inglaterra, Escocia, Suiza y Cuba.

Los vestigios indígenas en la herencia genética de Oona vienen de su abuela paterna, Hilda, quien es de origen mapuche.

No por nada Oona ha cultivado un perfil activista, velando por los derechos indígenas de distintos puntos del mundo. Cultivando el amor por la naturaleza y el contacto de beneficio mutuo entre las culturas.

Pero Chaplin no olvida al país de su padre. Para la Revuelta Social de 2019, siempre estuvo atenta a lo que ocurría en el país y específicamente en la Araucanía con los representantes mapuche, haciendo diversas publicaciones en sus redes sociales.

Para la Marcha del Millón, recalcó que "así es como se ve cuando la gente ha tenido suficiente".

¿Qué personaje hará Oona Chaplin en Avatar?

Si bien en un principio su personaje iba a debutar en El Camino del Agua, que está ahora en la cartelera de los cines del mundo; Oona vio postergada la presentación de su personajes. Pero está confirmado que llegará en Avatar 3, la que tentativamente llevará por título The Sede Bearer.

Por el momento, sólo se sabe que su rol llevará el nombre de Varang y aún está por verse si pertenecerá a alguno de los clanes Na'Vi que ya se conocen, como los Omaticaya o los Metkayina, o será de alguno de los nativos de Pandora que aún están por verse.

Además, mientras otros intérpretes sienten incomodidad a la hora de actuar para la captura de movimiento frente a una pantalla verde, Ooona no tiene problemas con el exhaustivo trabajo que le ha impuesto Cameron.

"Soy una persona muy física. Y siempre he querido habitar físicamente en un personaje de maneras mucho más grandes de lo que la pantalla a menudo me puede permitir. Y me sentí muy bien al finalmente desatar mi bestia interior: ¡saltar, volar y luchar!", sostuvo la actriz en conversación con Yahoo! News.

También se refirió al lado más confrontaciones y exigente del cineasta, una faceta que lo ha llevado a tener problemas con estrellas hollywoodenses en el set antes.

Pero Chaplin es clara: "La verdad es que él puede hacer el trabajo de todos en ese set mejor que ellos el 99 por ciento del tiempo. Entonces, hay momentos en los que pierde la paciencia, o está tratando de expresarle algo a alguien que no entiende y le parece tan obvio".

"Pero tiene mucha integridad, por lo que absolutamente hará las cosas bien y equilibrará las cosas", puntualizó.

Oona Chaplin no es ajena a las producciones populares, anteriormente estuvo en Game of Thrones y no en un rol menor, sino que fue nada menos que Talisa Maegyr, una mujer originaria de Volantis que figuró como curandera en medio de la Guerra de los Cinco Reyes, donde terminó conociendo a Robb Stark y cultivando una relación que la llevaría a un matrimonio con un trágico final.

Talisa murió apuñalada múltiples veces en el vientre, mientras esperaba a su primer hijo con Stark, durante uno de los episodios más brutales de la saga Canción de Hielo y Fuego, la llamada Boda Roja, que se vió en el noveno episodio de la tercera temporada del drama épico de HBO.