"Tiene más presencia y dicción que Álvaro Escobar": Julio Jung cosecha halagos por su participación Olmué 2020

El actor Julio Jung Duvauchelle fue el gran triunfador del tercer número humorístico en el Festival del Huaso de Olmué 2020, tras colaborar con la rutina de "Ruperto y Rupertina".

El intérprete llamó particularmente la atención de los televidentes, quienes valoraron particularmente su humor y las capacidades de animación que demostró sobre el escenario del Patagual.

A eso se sumó el asombro por el gran parecido de Jung con el fallecido animador Felipe Camiroaga.

Estos fueron algunos de los mensajes publicados mientras Jung estuvo sobre el escenario:

Pensé que se me habían pasado las copas y Felipe se me apareció jijiji ��������.. Hablsndo enserio me gustó ese lado humoristas de Julio Jung mejor que rupertina #OlmueTVN