El actor que no interpretaba al personaje desde inicios de los 2000 dio a conocer las razones para regresar a la saga.

Quedan solo tres días para el estreno de Obi-Wan Kenobi, la nueva y esperada serie de Star Wars en Disney Plus, que tendrá de regreso de Ewan McGregor en el papel del mítico maestro Jedi.

Una noticia que alegró bastante a los fanáticos de la popular saga, luego de que el actor incluso llegara a pensar que jamás volvería a ella después de Star Wars: La venganza de los Sith de 2005.

Ahora, ha sido el propio McGregor quien ha dado a conocer qué fue lo que lo motivó a querer volver a meterse en la piel de Kenobi después de tantos años.

La nueva producción continúa la historia 10 años después de los eventos ocurridos en Star Wars: Episodio III: La Venganza de Los Sith. Está siendo buscado por el Imperio Galáctico liderado por Sith Lord Darth Vader, quien antes fue su amigo y aprendiz de Jedi Anakin Skywalker, para acabar con él.

¿Cuáles son las razones de Ewan McGregor para regresar a Obi Wan Kenobi?

En una entrevista con Vanity Fair, Ewan McGregor manifestó que el momento en que supo que quería regresar al papel fue en 2017 durante una maratón de películas de Star Wars en El Capitan Theatre de Hollywood.

"Me preguntaron si quería introducir una, y nunca he hecho nada parecido, pero de repente se me ocurrió que realmente quería hacerlo".

Aunque no tiene claro que fue lo que motivó su cambio, cree que se debe al hecho de que maduró y por lo mismo empezó a ver la saga y a Obi-Wan Kenobi de otra manera.

Obi-Wan Kenobi se estrenará este viernes 27 de mayo con los dos primeros episodios y en esta ocasión además de ser el protagonista, el actor ejerce como productor, lo que le ha permitido moldear la historia a su gusto.